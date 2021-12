Els I Premis del Voluntariat guardonen a Jovesord Comunitat Valenciana i al Consell Local de la Joventut de Castelló

Aquest reconeixement, que compta amb dos categories, una per a entitats juvenils i una altra per a consells locals de joventut, és una iniciativa engegada pel Consell Valencià de la Joventut (CVJ) amb l'objectiu de premiar projectes innovadors, originals i creatius, que defenguen els valors del voluntariat i que realitzen una aportació positiva a la societat.

"Després dels anys tan durs que hem viscut les entitats juvenils amb el confinament i la paràlisi total de les nostres activitats, pensem que la creació d'aquest guardó era l'oportunitat perfecta per a reconéixer l'esforç de totes les persones anònimes que de manera altruista no s'han rendit i han continuat treballant per a mantindre el moviment del voluntariat viu", ha explicat la responsable de Participació del CVJ, Andrea Gigante.