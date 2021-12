Así habló Verónica Forqué de su depresión y la relación con las drogas: "Abren en mí canales muy profundos"

El cuerpo de Verónica Forqué ha sido hallado sin vida este lunes en su casa de Madrid. Fuentes de la investigación apuntan a que la actriz, una de las más aplaudidas del cine español, se habría suicidado. En numerosas ocasiones había hablado públicamente de sus problemas de salud mental.

"Yo tuve una depresión muy grande, porque había estado muchos años viviendo en pareja, y, además, tenemos una hija maravillosa. Pero dejé de quererle. Se acabó y se acabó", contaba en abril de 2020 en el programa de TVE Entre ovejas. La actriz hablaba de la mala etapa personal que atravesó en 2014, cuando se separó de Manuel Iborra, con quien había estado 34 años.

"Cuando me di cuenta de que no lo amaba se me vino el mundo encima. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a decir? Mi vida, mi hija...", recordaba la actriz, que también habló de ello en diciembre de 2020, en el programa Sábado Deluxe. "Después de 35 años me di cuenta de que no estaba enamorada, eso fue durísimo", reconoció.

En su conversación con Jorge Javier Vázquez, la artista ganadora de cuatro premios Goya explicó que consumía marihuana para sobrellevar la pérdida de padres, su hermano y muchos de sus amigos. "No bebo nada de alcohol, me cuido, pero me gusta fumar hierba. [...] Tengo 65 años y puedo hacer lo que quiera, no molesto a nadie", apuntó.

"No quiero hacer apología de la marihuana ni lanzarle a la gente la idea de que fumar está bien, pero hacerlo para mí es como estar con esos seres que quiero que ya no están, mis padres, mi hermano, los amigos de mi generación… hablo con ellos", confesó.

Forqué detalló de qué manera le ayudaba fumar marihuana: "Abre unos canales de mí misma muy profundos que me hacen sentirme muy bien. Me gusta acercarme al momento de mi muerte con esa serenidad, no estoy orgullosa de ella, pero lo dejaré seguramente".

En cuanto al consumo de otras drogas, la actriz dijo que "las aprobaría todas": "Se acabarían las mafias. La mafia existe cuando hay cosas prohibidas. La prostitución es como el aborto, hay que aprobarlo y implantar leyes, es muy importante".

En cuanto a su primera depresión, Forqué apuntó que empezó a sentir "pereza por todo", y que las drogas y la terapia supusieron para esta una salida: "Mi hija se fue con su pareja a Tailandia, mi pareja se me vino abajo, tu sabes lo que fue eso... María en Tailandia, Manolo como un pingo, fue una época horrorosa. El psicólogo me dijo 'a veces las pilas se agotan' a mi todas las drogas oficiales me parecen guays porque las necesito para otras cosas que no voy a contar".