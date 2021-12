Una marató de funcions de '8Reinas' porta el Nadal a la Sala Russafa de València

Una marató de vint funcions de l'espectacle '8Reinas', incloent una representació especial en la Nit de Cap d'Any, centra la programació de Nadal de la Sala Russafa de València.

Així, entre el 16 de desembre i el 9 de gener, el teatre de Russafa oferirà 20 representacions de '8Reinas', un muntatge en el qual versions en directe de David Bowie i Queen, Silvie Vartan, Patti Pravo, The Supremes o The Beatles acompanyen moments íntims, lluny de les grans cròniques històriques, de dones que van sentir el pes de la corona sobre els seus caps, informa l'espai cultural en un comunicat.

El baix de David Campillos i la veu de Rebeca Ibáñez componen la banda sonora en directe d'escenes plenes de tendresa, humor, força o sinceritat en les quals María Estuardo, Catalina La Grande de Rusia, Isabel La Católica, Cristina de Suecia, María Tudor, Juana La Loca, Elizabeth I e Isabel II (anomenada La Castiza) parlen de la maternitat frustrada i de l'obligada, però també dels matrimonis imposats per la cort, de la debilitat dels seus esposos, de la promiscuïtat, de la pena, de la sororidad, de guerres entre llinatges, de la violència normalitzada, de la lluita per no ser menyspreada o dels deliris de grandesa.

L'autor i dramaturg Chema Cardeña retrata a través de huit exemples de sobiranes reals, que van existir, problemes que segueixen pendents de solució hui dia, situacions que mai s'hagueren donat d'haver sigut homes. Una circumstància que s'evidencia gràcies a que són, precisament, huit els actors els qui els donen vida.

Incorporacions

Jerónimo Cornelles, Juan Carlos Garés, Manuel Valls, Saoro Ferre, José Zamit i Chema Cardeña componen un elenc al que aquest nadal s'uneix Rafa Alarcón, interpretant a la nova monarca de '8Reinas', i Alfred Picó, en substitució de Juan Mandli.

L'espectacle s'aventura a retratar el caràcter més humà d'aquells que en moltes ocasions s'ha generat un mite, creat i narrat des de la perspectiva dels homes, encarregats en el seu moment d'arreplegar el llegat històric.