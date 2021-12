La Generalitat confirma la convocatòria d'oposicions al cos de mestres amb 1.228 places

Les especialitats amb més vacants són Primària amb 453 places, Infantil amb 388 i Pedagogia Terapèutica amb 132. Cap de les vacants que s'oferiran està afectada pel procediment de consolidació del personal interí que ultima el Govern, avança el departament de Vicent Marzà.

Dins del calendari d'oposicions docents "històriques" iniciat fa uns anys per a estabilitzar 13.000 vacants, Conselleria havia planificat convocar 2.500 places d'ingrés lliure al cos de mestres per a realitzar les proves en el 2022.

No obstant açò, el projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que va aprovar el Congrés el passat 2 de desembre i que té previst ratificar el Senat el 22 de desembre, obliga a definir la convocatòria d'oposicions prevista per Educació. Per tant, la convocatòria d'oposicions a Infantil i Primària inclou les places no afectades per la normativa estatal, com les reposicions de jubilacions generades en els últims anys.

La nova proposta correspon a 1.228 vacants de la quota de reposició de jubilacions i no inclou les places corresponents a la quota de consolidació, que s'incorporaran al procediment extraordinari de consolidació del personal interí que defineix actualment el Ministeri de Política Territorial.

Amb la proposta, Educació pretén assegurar a tots els aspirants que preparen les oposicions de 2022 que tinguen l'oportunitat d'accedir a 1.228 places.

PLACES I DATES SUBJECTES A NEGOCIACIÓ

En concret, aquest és la distribució prevista: 453 places de Primària; 388 d'Infantil; 132 de Pedagogia Terapèutica; 128 places d'Inglés; 62 d'Audició i Llenguatge; 34 d'Educació Física: 31 de Música.

Aquest repartiment pot variar al llarg del procés de negociació amb els sindicats docents i, en conseqüència, no serà ferma fins que es publique la convocatòria d'oposicions en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

En cadascuna d'aquestes set especialitats hi ha una reserva del 10% de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

La Conselleria d'Educació continua avant amb l'esborrany de calendari que va presentar a l'octubre, en el qual proposa que les oposicions al cos de mestres comencen l'11 de juny de 2022.

Aquesta proposta de data d'inici de la fase d'oposició és indicativa, ja que també pot variar al llarg del procés de negociació amb els sindicats docents i no serà ferm fins que es publique en el DOGV.