Garijo renova al capdavant d'Esquerra Unida amb un 65% de suport

En concret, l'informe de gestió de l'actual direcció ha rebut un 75,5% dels vots i la candidatura un 65%, informa el partit.

Una vegada finalitzat el procés de votació per a renovar el consell polític nacional d'EUPV, dut a terme durant la jornada del diumenge 12, Garijo continua així en el càrrec de coordinadora del partit.

"Molt contenta, però sobretot molt agraïda pel suport de la militància. Dos terços dels votants ens ha donat el seu suport. També estem molt satisfetes amb el suport amplíssim a l'informe de gestió d'aquesta direcció, que marca clarament que la militància està contenta amb el treball que aquesta direcció està fent", expressa la també consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Es tracta de resultats que li "encoratgen a continuar enfortint l'organització com una ferramenta fonamental per a la ciutadania, per a fer un món més just, un país més just i igualitari", manifesta en el comunicat.

Per tant, l'actual direcció valora positivament el procés i fa una crida de nou al fet que tots els afiliats participen, a més de destacar la millora en la participació interna portada en cap els últims anys.

Aquest dissabte 18 tindrà lloc la XIII Assemblea d'EUPV a Alacant, amb el lema 'Horitzó Republicà', on es debatran i votaran esmenes al document polític, organitzatiu i en els estatuts.