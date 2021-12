Ferre habla sobre las razones de su ruptura con Cristina Gilabert y confiesa estar ilusionado

Iván González y Ferre, exconcursantes de La casa fuerte, han charlado en el canal de Mtmad del extronista sobre sus relaciones amorosas. Principalmente el que fuera concursante de Supervivientes ha hablado sobre su ruptura con Cristina Gilabert.

"Cuando volvimos estábamos genial pero luego llegaron las dudas y para qué alargar algo que yo no siento", ha explicado el andaluz, mientras defendía que su expareja también sabía que era lo correcto. "Cuando ya no hay pasión, ya no hay amor, qué le vamos a hacer", concluía.

Por su parte, Iván ha apoyado a su amigo y ha sacado el tema de las relaciones tóxicas, hablando de su relación con Oriana Marzoli. "Cuando hay tantas cosas de por medio, tantas discusiones... Yo tenía una persona en casa que era como una planta", detallaba antes de narrar que volvió con ella sin estar muy convencido y por eso se acabó.

Ferre ha hecho una muy buena valoración de su relación actual con Cristina, aunque reconoce que sabe que ella lo pasó mal e incluso acudió al mismo psicólogo que Oriana. "Yo quiero lo mejor para ella", se sinceraba. Finalmente, ha abierto su corazón para desvelar que está de nuevo ilusionado y, aunque no ha querido dar más detalles, lo ha definido como una "conexión brutal".