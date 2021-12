El actor Álvaro Morte, conocido por su tan querido personaje de El Profesor en La casa de papel, se ha sincerado sobre toda su experiencia pasada durante su lucha por la superación contra el cáncer. Algo a lo que, ha añadido en la fiesta que Moët Chandon organizó en el Teatro Real de Madrid, debe a su optimismo y sus ganas de celebrar la vida.

Cuando cumplió 30 años, al actor le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el muslo izquierdo, un suceso que le ha obligado a llevar la positividad en su día a día: "Yo tengo muchísimo por celebrar. Soy una persona muy optimista y siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida".

"Creo que lo inteligente en la vida es saber encontrar esas cosas por las que brindar y yo tengo muchas", iba declarando. Y es que fueron momentos "muy malos" que le tocó enfrentar pero que, frente a lo que él califica como "lo peor de la enfermedad", que es "sentirse enfermo", prefirió "sentirse vivo".

"Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: Si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?", cuestionaba ante la prensa.

Este luchador lo tiene claro: "Son escollos que suceden en la vida, que forman parte de ella y hay que enfrentarse a ellos. Ya está. Creo que cada uno se puede enfrentar a esta enfermedad como quiera, como pueda y como su cabeza se lo permita. Pero sí, en aquel momento, a mí me ayudó tener una actitud más feliz, por decirlo de alguna forma".

Abrazando los pequeños placeres de su día a día frente a cualquier amenaza en su salud, Álvaro Morte también saca provecho de su faceta como padre: "Procuro sacar todo el tiempo que puedo para estar con mis enanos. Quiero disfrutar de ellos todo lo que pueda".