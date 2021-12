Detingut per fracturar un aparador d'una botiga de mòbils d'Elx i robar diversos terminals

El presumpte autor, que va ser detingut per una patrulla prop del lloc dels fets quan encara portava tres dels telèfons robats, ja ha sigut posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia d'Elx, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.

Els fets van ocórrer a primera hora del dia 9 de desembre, quan es va rebre una telefonada per part d'un ciutadà que estava observant 'in situ' com un home fracturava l'aparador d'una botiga dedicada a la venda de telèfons, situada en el carrer Reina Victoria, per a després sostraure diversos terminals.

Una dotació de Policia Nacional, que es trobava en els voltants del lloc en tasques de prevenció, en el marc de l'operació 'Comercio Seguro' va rebre la descripció del testimoni i van localitzar en un carrer pròxim a un home que coincidia plenament amb les dades facilitades, per la qual cosa es va procedir a interceptar-li.

D'aquesta forma, els agents van poder comprovar que aquest individu portava damunt tres telèfons que encara conservaven els dispositius antirobatori que l'establiment tenia per als terminals d'exposició.