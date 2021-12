Feijóo advierte que el área de Vigo es "la de mayor preocupación" y llama a "evitar las aglomeraciones"

A preguntas de los medios antes de participar en la entrega de los Premios Artesanía de Galicia 2021, en Santiago de Compostela, el mandatario autonómico ha asegurado que "sin duda" las aglomeraciones "son un factor de riesgo evidente" ante la transmisión del coronavirus.

"Aunque tenemos que convivir con el virus, no facilitemos el contagio del virus", ha insistido, al tiempo que ha recordado que todavía no está "toda la población" de Galicia con la tercera dosis y que las 60.000 vacunas para menores de 12 años que llegarán este lunes en la Comunidad "no dan" para cubrir a toda la franja de 5 a 11 años. De hecho, la previsión es que entre el miércoles y el sábado reciban la primera dosis "los niños gallegos de 11, los de 10 y la mayoría de 9 años".

En este contexto, Feijóo ha defendido que la Xunta sigue "trabajando a tope", pero también ha criticado "determinadas actuaciones que provocan" las aglomeraciones. A renglón seguido, ha reiterado que el área de Vigo "es la de mayor preocupación actualmente, con índices de positividad que llegan al 15 por ciento, el doble del que tiene Galicia".

"Esa preocupación sigue ahí latente y se sigue incrementando", ha concluido. Y es que el área viguesa contabiliza, de acuerdo con los datos publicados este lunes por la Consellería de Sanidade, 3.885 casos activos de covid-19 y lleva días como el distrito gallego donde se detectan más contagios.

Además, la presión asistencial generada por la pandemia -con 110 ingresados, 20 de ellos en cuidados intensivos- ha llevado a que la semana pasada el Hospital Álvaro Cunqueiro habilitase una nueva 'vela' para atender a pacientes de coronavirus y a que ya se estén reprogramando cirugías no urgentes.

ABEL CABALLERO VE A OURENSE Y PONTEVEDRA PEOR

Con todo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este mismo lunes, antes de las declaraciones de Feijóo, que el problema no está en la ciudad, ya que esta contabiliza 615,7 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, mientras que en el resto de municipios del área sanitaria "está subiendo más" e, incluso, "está por encima" de esta urbe. No en vano, también ha puesto el foco en que Ourense está ya en 1.293 puntos de incidencia acumulada y Pontevedra, en 731.

Tal y como ha recalcado el regidor olívico, la evolución de la pandemia "no se debe medir en términos absolutos", porque Vigo es el área con más positivos "pero tiene 600.000 habitantes" y por eso prefiere hablar de incidencia acumulada. "Esta es la medición real: Ourense está aquí arriba, luego Pontevedra, luego el resto del área de Vigo, luego Vigo, y luego la media de Galicia", ha resumido.

En este contexto, Caballero ha relatado cómo este fin de semana habló por teléfono con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a quien le transmitió "que la Policía Local actúa", si bien las normas sanitarias son "masivamente cumplidas en hostelería y en la calle".

"Todo el mundo lleva mascarilla, yo me muevo masivamente por la calle y solo vi gente sin mascarilla anteayer (sábado) en una manifestación ilegal de negacionistas improvisada", ha continuado.

Por lo demás, según el alcalde, el "cumplimiento en Vigo es total en espacios públicos", a excepción de "algún botellón ilegal" y en "dos o tres" establecimientos de hostelería.