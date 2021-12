Cvirus.- Puig diu que vacunar-se és "una obligació moral" i que l'exigència a sanitaris està "en discussió"

Així ho ha asseverat el cap del Consell a Alcoi (Alacant), on ha participat en la constitució de la Taula del Tèxtil Valencià, a preguntes dels mitjans sobre la decisió del Govern balear d'exigir als treballadors sanitaris el certificat covid de vacunació o tres proves diagnòstiques cada setmana, dos de les quals han de ser tipus PCR.

Preguntat per si cal exigir el passaport Covid als sanitaris, Puig ha reconegut que aquest és "una qüestió en discussió". "On comença la llibertat individual si posa en perill la llibertat de viure dels altres?", ha plantejat el dirigent autonòmic, que ha postil·lat que eixe és "un debat quasi filosòfic".

"Nosaltres, de moment, -ha puntualitzat- el que volem és que totes les persones que estan en possibilitat de vacunar-se es vacunen. En aquests moments tenim ja prop de 4,8 milions de persones ja vacunades, avancem en més del 93% de la població valenciana".

En tot cas, ha comentat que el "itinerari" de la Comunitat Valenciana és animar a la vacunació del màxim de persones possibles, la qual cosa no vol dir, ha precisat, que "en un futur eixe és un debat que està obert i, probablement, algunes professions d'especial tracte amb persones vulnerables han de tindre un tractament diferencial, però això no ho pot decidir en aquest moment només una comunitat autònoma".

El president ha tornat a insistir en la necessitat de vacunar-se i ha apuntat que poden tindre "encara més obligació" aquells que manté relació amb persones vulnerables.

"Vacunar-se és una obligació moral. Les vacunes s'han demostrat perfectament efectives. Sabem que hi ha possibilitats que algunes persones puguen contagiar-se però el que és ben evident i diuen els estudis que de vacunar-se o no pot dependre la vida o la mort", ha argumentat Puig, que ha reiterat la seua crida a la vacunació als qui no han rebut encara les dosis: "Que ho facen per ells, per les seues famílies i per la societat".