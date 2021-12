Desalojados los pasajeros del tren de cercanías Ribadeo-Ferrol por un incendio en la locomotora que no produjo heridos

Según han informado fuentes del 112 Galicia y de Renfe, el incidente se registró a primera hora de la mañana de este lunes, cuando el propio personal de Adif comunicó a Emergencias que se había declarado un fuego en la parte baja de la locomotora.

El maquinista percibió que salía humo por la zona inferior del tren y comunicó que se encontraba parado en el apeadero del lugar de O Ponto, en Xubia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de Narón, que confirmaron la extinción del fuego.

A falta de conocer las causas concretas del incendio, todo parece indicar que se produjo por un chispazo externo, probablemente provocado por una piedra en la vía. Ese chispazo pudo hacer que se prendieran los residuos situados en la zona del motor.

El pequeño fuego no llegó a afectar al interior del vagón (en el que viajaban entre 7 y 10 pasajeros), a donde no llegó siquiera el humo, y no se registraron heridos.

Además de los efectivos de bomberos de Narón y Ferrol, el 112 Galicia dio aviso también a la Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

Los pasajeros del tren afectado fueron trasladados a sus destinos por carretera, mientras que la circulación por la vía férrea quedó momentáneamente interrumpida, lo que afectó a 4 convoys de pasajeros (que también fueron desplazados en medios alternativos). El tráfico ferroviario quedó restablecido a las 10,30 horas.