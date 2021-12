Por qué abandonó Verónica Forqué 'MasterChef Celebrity 6'

Verónica Forqué, una de las participantes de la última edición de MasterChef Celebrity 6 y una de las actrices más icónicas de nuestro país ha sido hallada sin vida este mismo lunes a los 66 años de edad.

Uno de los últimos proyectos de la actriz ha sido su paso por el programa culinario de RTVE, MasterChef Celebrity 6, donde pudo demostrar sus habilidades tras los fogones, aunque abandonó el programa antes de tiempo, justo antes de la semifinal.

"No puedo más", dijo Forqué en una de sus intervenciones cuando renunció abruptamente a seguir su participación en el concurso, sin dar muchos más motivos.

Sin embargo, el chef Pepe Rodríguez explicaba los motivos por los que la actriz había decidido no acudir más a las pruebas de cocina: "No se encuentra con fuerzas para venir a la prueba de eliminación después del cocinado tan intenso de exteriores", explicaba.

"No me encuentro bien, estoy agotada", comenzaba a explicar Forqué en un audio que se emitió en el programa, donde añadía entre lágrimas: "Es que no puedo, el cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", concluía.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Posteriormente, al ser preguntada por la prensa, la actriz aseguró que abandonó "por circunstancias de la vida" y dijo que "no podía más". Aun así, su hija, María Forqué, había declarado que dejaba el programa por "un motivo especial" que se conocería en el futuro, pero Verónica ha negado esta información: "¿Ah si? No sé... Mi hija es mi hija. Yo no sé lo que dice ella, pero yo no sé".

La aparición de Forqué en la final de 'MasterChef Celebrity 6'

Sin embargo, Verónica Forqué volvió al programa, a la final del concurso, donde al ser preguntada por su estado, indico que estaba "regular". La actriz siguió explicando: "Necesito descansar. En la última prueba de cocinado de equipo me agoté y entonces no doy más".

"Hay que ser coherente, procuro serlo, y humilde y, si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", seguía explicando Forqué, que se mostraba emocionada de volver al programa para estar presente en la final.