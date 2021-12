Rocío Carrasco admite que no le han dicho a quién han enviado invitaciones para el homenaje a Rocío Jurado

El homenaje a Rocío Jurado apunta a ser uno de los grandes acontecimientos sociales del año. Famosos rostros de la televisión han recibido invitaciones para acudir al evento. No obstante y pese a ser una de las protagonistas, Rocío Carrasco ha afirmado, en El programa de Ana Rosa, que los organizadores no le han informado de a quién han enviado las invitaciones.

Durante una conversación telefónica entre Carrasco y Patricia Pardo, la periodista ha preguntado: "Quizás a Gloria Camila, tu hermana, también le han ofrecido esa posibilidad. Sabemos que lo han hecho con los Mohedano. No sé si a ti te estorba alguno de ellos, Rocío".

La exmujer de Antonio David Flores ha explicado: "Lo único que no me dicen es los invitados que va a haber. Me han confirmado que tenemos a Miguel Poveda, Marta Sánchez, India Martínez, Lorena Gómez, Anabel Dueñas, Gonzalo Hermida y a Adrián Martín".

La periodista ha comentado que, en ese momento, sonaba en el plató el tema Qué no daría yo por empezar de nuevo, de Jurado. Aprovechando el momento, Pardo ha expuesto que, ahora, Rocío Carrasco se ha visto cara a cara con su pasado. "¿Si volvieses a Sevilla, si volvieses a estar en esa mudanza, con esas cajas, cambiarías algo de lo que ha sucedido en estos trece años?".

"Lo único que cambiaría es que ella no se hubiese ido. Creo que con eso te lo he dicho todo", ha respondido Rocío Carrasco. La periodista ha agregado que sería un gran homenaje "si toda la familia estuviera unida". "Yo lo que te digo es que ya habrá tiempo para saber, preguntar, ver... habrá tiempo para muchas cosas. Lo importante es que mañana va a ser un día maravilloso. Que se va a hacer para y por ella y pienso que va a ser algo increíble en cuanto a ella, su legado, su persona. Los artistas le van a rendir homenaje haciendo versiones de sus canciones".

Después, Patricia Pardo ha optado por leer la última publicación que Rocío Flores ha compartido en su perfil de Instagram, pues la presentadora ha reconocido tenerle un "gran cariño" a la joven. "No pretendo ser invasiva contigo, ni mucho menos. Quiero que estés cómoda, pero me apetece que lo escuches", comenzaba la periodista. "Aprendí que la vida cambia en un segundo. Lo que hoy es cierto, mañana no lo sea. No te aferres a nada, perdona y olvida de nuevo cada vez que sea necesario. Cambia de camino si no te gusta el que recorres ahora y vive con pasión el día de hoy", reza el texto de Flores.

Ante esto, Rocío Carrasco ha cambiado radicalmente el tono cordial que había mantenido durante toda la conversación y, amablemente, se ha despedido de Patricia Pardo sin hacer ningún tipo de comentario con respecto a las palabras compartidas públicamente por su hija. "Lo único que tengo que decir es darte las gracias por dejarme hablar del homenaje, a ti, al equipo, a la productora y todos los que hacéis el programa", ha finalizado Carrasco.