'LEGO Masters' o cómo construir un programa de 'prime time' con ladrillitos de plástico

Para crear, para deslumbrar y para sorprender sólo hacen falta tres cosas: imaginación, algo de habilidad y muchos ladrillos de plástico de colores.

LEGO Masters se estrena este miércoles 15 de diciembre (22.45 horas) en Antena 3, con Roberto Leal, Eva Hache y el diseñador de LEGO Pablo González.

En cada programa, las parejas concursantes se enfrentan a dos retos. El tiempo será fundamental a la hora de trabajar en LEGO Masters, ya que habrá pruebas rápidas para montar cosas como un puente de dos metros de largo o reproducir un objeto retro, y otras más complejas, en las que contarán con más tiempo para crear mundos espectaculares.

Cada pareja se encargará de una parcela de un mundo de LEGO, donde incorporar elementos y construcciones espectaculares, creaciones realistas y mecanismos complejos. Por ejemplo, tendrán 15 horas para crear una sección de un parque de atracciones con una atracción motorizada o edificar a pequeña escala un icónico monumento español en 10 horas. Cada semana, la pareja cuyas creaciones no hayan superado el nivel exigido por el jurado en estos dos retos abandonará la competición.

Para hacer realidad todo lo que imaginan el programa pondrá a su disposición más de 2.500.000 piezas, repartidas en 2.000 cubetas, y 7.000 minifiguras de LEGO. Entre ellas, se encontrarán las recreaciones del presentador, de los jueces y hasta de los propios participantes. Gracias a la animación y a las nuevas técnicas de grabación, como el stop motion, LEGO Masters dará vida a lo creado por los participantes.

LEGO Masters es uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a Mask Singer y I Can See Your Voice (Veo cómo cantas), también adaptados por Atresmedia. La versión española del formato está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia.

Así será el primer programa de LEGO Masters

Las ocho parejas de constructores comenzarán poniendo sus primeros ladrillos en un espectacular parque de atracciones y cada equipo se encargará de una parcela. Finalmente, todas las partes se unirán por unos railes de tren. Tendrán que llenarlo de fantasía, vida y diversión, utilizando obligatoriamente una atracción motorizada.

El jurado de LEGO Masters está ansioso por evaluar el nivel de las parejas y descubrir si son tan buenas como cabe esperar. En juego habrá una importantísima ventaja para el siguiente reto, por lo que no deberán olvidarse de que esto no solo es un juego, también una competición.

La clave del último reto de la noche se esconderá bajo cuatro cajas que esconden un transistor, una cámara de fotos instantánea, una cámara Súper 8 y un teléfono antiguo. Los constructores se encargarán de hacer una réplica a la perfección de estos objetos retro. La estética y el color tienen que ser exactos.

El jurado será exigente con los pequeños detalles y con la técnica empleada. No hay margen de error, por lo que la concentración debe ser máxima si no quieren decir adiós al programa. El actor y presentador de televisión Florentino Fernández será el gran invitado de este primer programa, quien incluso participará en la prueba con una reproducción.

Pablo González

Pablo González es diseñador de LEGO. Forma parte del jurado de LEGO MASTERS como experto en LEGO y su gran experiencia con los ladrillos, le respalda. Su primer contacto con una construcción de LEGO fue con un set de la línea LEGO Technic que le regalaron a su hijo, él le ayudó a montarlo y desde entonces no ha parado de construir, hace ya 13 años.

Su afición a la robótica y electrónica le llevaron a descubrir que LEGO, era la plataforma perfecta para prototipar y diseñar robots. Mas tarde fue descubriendo y construyendo otras temáticas de LEGO. Después de realizar un portfolio con sus propias creaciones con LEGO, fue reclutado como diseñador oficial de la marca.

Es ingeniero de minas y durante 15 años desarrolló todo tipo de proyectos, desde túneles de autovías y AVE por toda España, hasta parques eólicos en Kenya, incluso llegó a fundar su propia empresa de impresión 3D.

Todo este bagaje, convierte a Pablo González en el miembro más exigente y técnico del jurado de LEGO Masters.