Cvirus.- Aerte destaca que no s'ha registrat cap mort en mes i mig a les residències de majors

En eixe sentit, no s'ha registrat cap defunció en la setmana del 29 de novembre al 5 de desembre a la Comunitat Valenciana. En aquest període, s'han detectat set casos en els centres residencials, dels quals sis han sigut en centres de persones majors i una en centres per a persones amb discapacitat.

Aerte destaca que aquestes dades confirmen la tendència dels últims tres mesos, en els quals s'han produït set defuncions en centres residencials de majors, i, per tant, "l'eficàcia de la vacunació en la protecció de les persones més vulnerables".

En aquesta línia, consideren que les mesures preventives, com les proves periòdiques i l'exigència del passaport covid19, estan demostrant "un millor resultat" que les restrictives. Per açò, demanen que s'exigisca el certificat als acompanyants en les eixides de persones residents en els centres i que s'alliberen les 1.400 places lliures bloquejades per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que impedeixen atendre a persones que necessiten aquest tipus de servicis.