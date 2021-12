El 3,6% de 302 conductors controlats per la Policia Local de Castelló donen positiu en alcoholèmia

La Policia Local de Castelló ha realitzat un total de 302 proves d'alcoholèmia i drogues durant la campanya preventiva realitzada la setmana del 6 al 12 de desembre. Del total de conductors controlats, només el 3,6 per cent d'ells ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia en superar la taxa permesa, situada genèricament en 0,25 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat.

D'altra banda, un conductor va donar positiu en les proves de drogues i un altre ha sigut investigat per cometre presumptament un delicte contra la Seguretat Vial en conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques, segons ha informat la Policia Local en un comunicat.

Els dispositius de control d'alcoholèmia i substancies estupefaents s'han realitzat en diferents trams horaris del matí, la vesprada i la nit en diferents punts de la ciutat com l'avinguda València, la ronda Mijares, la plaça Fadrell, l'avinguda Benicassim, el passeig Ribalta, l'avinguda Villareal i les rondes de circumval·lació.

L'objectiu d'aquesta campanya especial amb motiu de les festes nadalenques ha sigut conscienciar al conductor de l'efecte que causa en la societat la conducció de vehicles sota l'efecte de begudes alcohòliques i psicotrópicos i informar-los sobre les conseqüències nocives que aquesta acció comporta tant sobre ells mateixos com sobrela resta dels conductors i de la societat en general.

Del total de 302 conductors que es van sotmetre a la prova d'alcoholèmia en els controls preventius només 11 d'ells, un 3,6 per cent del total, van donar positiu superant la taxa permesa. D'altra banda, d'aquests conductors que van superar la taxa, en un cas els agents van observar que aquest conductor es trobava sota elsefectes de l'alcohol, per la qual cosa se li investiga per un presumpte delicte contra la Seguretat Vial i ha sigut citat en els pròxims dies per a acudir al jutjat d'Instrucció de guàrdia pel procediment de juí ràpid.

Finalment, un altre conductor va donar positiu en la prova de drogues en donar positiu en cànnabis. En els catorze dispositius de control realitzats amb motiu d'aquesta campanya preventiva han participat els agents del grup operatiu de Trànsit, de Mobilitat Urbana i l'Unitat d'Atestats i Investigació d'Accidents de la Policia Local de Castelló.