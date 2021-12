Cvirus.- CSIF demana informes tècnics que expliquen els motius del Consell per a vacunar a menors de 12 anys en col·legi

La central sindical ha exigit a la Conselleria d'Educació que, per mitjà d'informes tècnics que ho avalen i que estiguen "firmats per especialistes", "demostre la necessitat de vacunar en centres educatius" i que explique el motiu pel qual a menors de fins els 12 anys "els hagen vacunat en centres de salut, amb acompanyament dels seus pares, i als qui tenen entre 11 i 5 anys ho vagen a fer en els propis centres educatius sense companyia dels seus pares".

Per a CSIF, la Generalitat va a iniciar la campanya de vacunació contra la covid en els centres escolars "amb presses i imposant un protocol que no ha sigut negociat ni que tampoc ha explicat". A més, critica que fa "recaure" en el col·lectiu docent "unes responsabilitats que sobrepassen amb escreix les de l'àmbit educatiu".

El sindicat lamenta, per exemple, que el protocol a aplicar haja sigut remès als centres educatius "abans d'informar en reunió als sindicats de Taula Sectorial ni escoltar les seues opinions i valoracions". "Conselleria ha actuat d'esquena al col·lectiu docent, imposant amb molta pressa un protocol del que no ha informat", ha denunciat el sindicat, que adverteix dels problemes per a preservar la intimitat en una classe sobre qui es vacuna i qui no ho fa en realitzar la vacunació en el propi centre i per franges d'edat".

El sindicat subratlla que es tracta d'informació delicada i sanitària, que ha de custodiar-se i garantir la confidencialitat, una tasca que correspon a Conselleria de Sanitat" i trasllada el "malestar" del col·lectiu docent davant les mesures establides en el protocol remès aquest dilluns als col·legis, com que els propis centres "han d'assignar el local adequat per a la vacunació i assegurar la seua desinfecció posterior".

CSIF insisteix que "es tracta d'actuacions sanitàries, no educatives. Ens sembla impresentable que Conselleria d'Educació faça recaure en el professorat aquest tipus de mesures, igual que la salvaguarda de la intimitat dels alumnes i la recollida d'autoritzacions", ha recalcat.

Per al sindicat, açò suposa, "a més d'incrementar més la sobrecàrrega de treball, una falta de respecte tant al professorat com a l'alumnat i a les famílies".