La ravalera s'instal·la en la Sala Ultramar amb una crònica del fracàs

"No hem guanyat mai res, sempre hem relativitzat totes les nostres derrotes, hem pensat que no passa res, que a la següent, que segur que l'altre ho feia millor, l'altre, sempre hi ha un altre que ho fa millor i estem cansades de perdre, volem el nostre premi. No ho voldries tu?".

Així expliquen des de la ravalera -companyia castellonenca formada per Núria Vizcarro i Laia Porcar- l'argument de la peça, que estarà en cartell quatre dies amb funcions que començaran les 20.00 hores, detalla l'espai cultural en un comunicat.