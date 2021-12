Persisten las dificultades derivadas de las inundaciones en Navarra a pesar de descender el caudal y nivel de los ríos

Hoy han quedado suspendidas las clases en el Centro Integrado San Juan, de Pamplona, por inundación de talleres y aulas con daños en material, equipos y mobiliario, aunque sus responsables esperan poder reabrir el centro mañana con cierta normalidad. El CPEIP Alfonso X El Sabio de San Adrián también está cerrado con casi 2,5 metros de agua en los sótanos e inundación de la biblioteca, sala de ordenadores y armarios eléctricos y de comunicaciones. La Escuela Oficial de Idiomas de Tudela ha recurrido a las clases on line porque la inundación de sus sótanos ha estropeado la calefacción.

Los alumnos que residen en Cabanillas y Fustiñana no han podido desplazarse a sus centros educativos al estar inundadas las carreteras de ambas localidades, y dos profesores no han podido salir de sus domicilios en San Adrián para acudir a sus puestos de trabajo. Asimismo, problemas en las carreteras y el transporte han impedido la asistencia a clase de numerosos alumnos del CIP-ETI de Tudela, que no ha sufrido daños en sus infraestructuras, ha informado el Gobierno foral.

Además, los ordenadores del colegio Patxi Larrainzar, de Pamplona, se han estropeado, al igual que las líneas telefónicas del colegio de Zugarramurdi. La Ikastola Paz de Ziganda, de Villava, que el viernes suspendió las clases de 4º de la ESO y Bachiller al inundarse la planta baja, las ha reanudado aunque ha resultado dañada la instalación y el cableado de internet. El IES Ribera del Arga, de Peralta, tiene dañada la finca de prácticas agraria, y en el centro concertado Amor de Dios, de Burlada, se inundó el comedor y se estropearon el frigorífico y el lavavajillas.

DESCENSO DE LOS RÍOS

Desde primeras horas de esta mañana el Ayuntamiento de Tudela ha reabierto al tráfico tanto el paseo de Pamplona como el puente sobre el río Ebro, que a las 8 horas presentaba un caudal de 2.322 metros cúbicos por segundo (m3/s). Tal y como se vaticinaba, el descenso está siendo lento porque en las primeras 18 horas transcurridas desde que se midió el pico máximo (14.10 horas) la reducción del caudal ha sido de 387 m3/s. La crecida del Ebro en Tudela a consecuencia del temporal asociado a la borrasca Barra es superior a la de los años 2015 (2.582 m3/s y 5,85 metros) y 2018, cuando se midieron valores algo inferiores.

En Mendavia, a esa misma hora, la altura del río Ebro había descendido 2,1 metros desde el máximo y ha pasado de la situación de preaviso a la de normalidad. En cuanto al Ega, en Andosilla se medían esta mañana 2,4 metros de altura, casi la mitad que el sábado (2,2 metros menos) y 109 m3/s, valores correspondientes a la situación de normalidad. Se mantiene en nivel de alerta el río Arakil en las estación de Urdiain, con tendencia descendente; el Larraun en Irurtzun (tendencia estable) y el Ebro tanto en Castejón como en Tudela, en ambos casos con tendencia decreciente.

Continúan las labores de limpieza y desescombro en San Adrián, buena parte de cuyo casco urbano quedó bajo el agua como consecuencia del desbordamiento del río Ega. Tanto el centro de salud como los centros escolares dañados por la inundación permanecen cerrados, al igual que algunas de las dependencias municipales.

ZONAS ANEGADAS DURANTE DÍAS

El descenso de nivel y caudales hace que no llegue más agua a las zonas de llanura inundadas, a pesar de lo cual se mantendrán anegadas durante varios días, sobre todo en los lugares donde las motas de protección se vieron superadas por la avenida y ahora impiden el retorno del agua al cauce de los ríos. En estos puntos es necesario esperar a que la evaporación y la filtración vayan reduciendo poco a poco el embalsamiento, ha añadido el Ejecutivo.

El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos llaman a la ciudadanía a comportarse de manera responsable y evitar comportamientos imprudentes que pudieran derivar en situaciones de riesgo, por ejemplo dirigiéndose a zonas agrícolas inundadas, porque esas personas pueden llegar a requerir la intervención de equipos de rescate y salvamento que obligaría a derivar recursos necesarios en actuaciones urgentes derivadas de esta situación excepcional.

Esta circunstancia va a prolongar el corte del tráfico en Castejón de la carretera N-113 (pk. 75), así como de los accesos a Ribaforada, Fustiñana y Cabanillas. Se puede llegar a estas dos últimas localidades a través del camino que las conecta con Tudela a través de Bardenas, peligroso por no estar asfaltado y con tramos embarrados sobre todo de noche o, como ocurría esta mañana, con una densa niebla, por lo que se recomienda precaución a los conductores que lo utilicen.

Tras la reapertura al tráfico esta mañana, en horario diurno y con limitación de velocidad, del túnel Almandoz en la N-121-A (Pamplona-Behovia)La N-113 es la única vía cerrada a causa del temporal en la red principal. En la secundaria son una veintena los tramos cortados o con paso alternativo a causa de las nevadas, desprendimientos e inundaciones, por lo que se aconseja consultar el estado de la red viaria antes de iniciar un desplazamiento en la web