El actor Tom Felton, Draco Malfoy en 'Harry Potter', revela que aún viaja en metro sin que nadie le reconozca

Parece ser que sí era posible. Que existe la opción de haber participado en una de las franquicias más rentables y más populares de la historia del cine sin ningún tipo de maquillaje y aún así poder seguir disfrutando de un cierto anonimato que permita llevar una vida normal. Se le puede preguntar a Tom Felton, que ha confesado que a él la fama no le afecta como a otros compañeros de rodaje.

A diferencia de Daniel Radcliffe, quien tuvo problemas con la bebida por su rol como el protagonista de Harry Potter, o de la omnipresente en una época Emma Watson, quien encarnase a Draco Malfoy ha vivido una vida mucho más relajada desde que la fiebre por las aventuras del joven mago aminoró con el paso de los años.

Dentro de muy poco, y tal y como ya hizo con Friends, desde HBO Max van a estrenar un especial titulado Harry Potter: Regreso a Hogwarts, en el que los protagonistas de aquellas cintas míticas, con motivo del 20º aniversario del estreno de la primera, celebrarán la saga contando anécdotas y experiencias del rodaje y de las promociones.

El intérprete de 34 años, quien ha seguido trabajando asiduamente en otras producciones (como en El origen del planeta de los simios o la serie The Flash), ha revelado en una entrevista al portal Square Mile que, a pesar de tener más de 11 millones de seguidores en Instagram, o bien estos son muy amables y no le atosigan, o bien no le reconocen por la calle, porque vive en un apacible anonimato.

"Puedo tener lo mejor de ambos mundos. Yo sigo cogiendo el metro y el autobús y salgo a pasear a mi perro por el parque", ha asegurado el actor, que ha querido compararse con Watson, a quien le une una enorme amistad y con quien en alguna ocasión los fans han querido ver algo más amoroso (lo que se conoce como shippear).

"La otra noche vi a Emma y es que está exactamente igual que hace 10 años. Es casi imposible que no la reconozcan. En mi caso, cuando me ven, mucha gente empieza a susurrar: '¿Es ese actor, como sea que se llame?'", ha explicado Felton, quien sabe que hubiese sido mucho más complicado todo esto si Chris Columbus, director de las dos primeras entregas le hubiese dado el papel de Harry Potter en lugar del rol de antagonista que finalmente hizo.