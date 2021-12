Rescaten una dona que s'havia precipitat al mar a Torrevella

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, l'incident va tindre lloc el dissabte sobre les 20.45 hores, quan agents del Lloc Principal de Torrevella van rebre avís del Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana de la caiguda d'una dona al mar.

La caiguda pel que sembla hauria ocorregut quan la dona es trobava en la zona del Passeig Marítim Juan Aparicio de Torrevella, concretament en la zona de les Piscines Naturals.

Ja en el lloc, els agents que van acudir a l'avís van observar com en una zona de roques poc il·luminada, enmig de la costa, hi havia una dona que estava lluitant contra corrent del mar, intentat arribar nadant a la riba.

La dona, encara que ho intentava en repetides ocasions, li resultava impossible, d'una banda la zona era de difícil accés i, d'altra banda, la mareja l'única cosa que feia era colpejar-la contra les roques i allunyar-la de terra.

En veure el perill de la situació i escoltar els crits de cansament de la dona, un dels agents, sense pensar-ho, es va llançar al mar en busca de la dona, mentre els altres dos es van quedar donant suport al company per a poder ajudar-li quan tornara amb la dona.

El rescat va ser angoixant, ja que durant aquest la dona va perdre la consciència i va necessitar que un segon agent accedira a l'interior del mar per a retornar-la a terra.

Finalment van aconseguir que la dona arribara a una zona segura de roques, on entre els agents i membres de la Policia Local de Torrevella, la van traslladar a un lloc pròxim on es trobaven els servicis sanitaris que s'havien traslladat a l'avís.

Després d'un primer examen físic 'in situ' de la rescatada, es van apreciar diverses contusions, una d'elles en la zona del cap, amb sagnat continu. La dona va ser derivada a l'Hospital Universitari de Torrevella per a una valoració. Els agents que van accedir al mar no van patir cap tipus de lesió, encara que van patir danys materials personals.

La Guàrdia Civil ha recordat que després del rescat del passat dimecres, on una surfista va ser rescatada pel Servici Marítim d'Alacant, aquest és la segona actuació relacionada amb el mar que es realitza en menys d'una setmana en la província.

Per aquest motiu ha indicat que les caigudes en zones rocoses són unes de les emergències que tenen pitjor resolució, tant pel risc físic de la víctima com per l'operativa del rescat, per la qual cosa ha demanat "prudència total" quan la població s'aproxime a aquests llocs.