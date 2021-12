'Aida', los musicales 'Aladín' y 'Romeo y Julieta' o el pianista Grigory Sokolov, en el primer semestre de Riojafórum

Una programación, la trigésimo sexta del auditorio, que ha sido presentada está mañana por el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, el gerente de La Rioja 360, Jorge Fraile, y la directora general de Cultura, Ana Zabalegui.

Como novedad han dado a conocer la campaña 'Regala Riojaforum', que recupera diferentes modalidades de abonos para acceder a los diferentes espectáculos, y se propone como un regalo cultural para las familias en esta época navideña. El programa de la nueva temporada incluye diez espectáculos de corte nacional e internacional, con presencia para el musical, la ópera, la música clásica o el ballet, entre otros.

"En primer lugar, creo que es obligado reconocer la labor de Riojaforum y del Gobierno de La Rioja para haber mantenido en estos dos años tan complejos una actividad cultural continuada y que se ha desarrollado además en un contexto de plena seguridad sanitaria; si la Cultura es segura, Riojaforum ha sido un auténtico exponente de esa afirmación", ha indicado Uruñuela.

Con este contexto, la programación de la nueva temporada "nos permite recuperar el sistema de abonos, con varias novedades y con ese guiño a estas fechas, en las que queremos proponer al público riojano que regale cultura a sus seres queridos, una auténtica vacuna para el espíritu". La presentación de esta mañana ha coincidido de hecho con la puesta a la venta de las entradas y abonos de la nueva temporada.

DIEZ ESPECTÁCULOS

La programación de la Temporada 36 de Riojaforum incluye un total de diez espectáculos que se desarrollarán entre los meses de febrero y junio, tal y como ha explicado Zabalegui.

Arrancará el 5 de febrero con 'Falla y Lejárraga, 1915. El hechizo de El amor brujo', y seguirá el viernes 11 con el musical 'Romeo y Julieta, un amor inmortal'.

El viernes día 18 será el turno del Malandain Ballet Biarritz, con el espectáculo 'Stravinsky: El pájaro de fuego y la consagración de la primavera', y el sábado 26 actuará Grigory Sokolov. Ya en marzo, el día 12 llegará el espectáculo 'Charmed Life. The best of The Divine Comedy', y el día 13 la ópera 'Aida', de Verdi, que traen la Compañía de Ópera L.G. Artist Management con la Ópera Nacional de Moldavia.

El 26 de marzo la programación continuará con el musical 'Aladín, un musical genial', y el 8 de abril cogerá el testigo la Euskadiko Orkestra, con un espectáculo en torno a Dvorak y Smetana. El 7 de mayo llegará el musical/teatral 'Kashmiri', y el 15, ya para acabar, la Orquesta de Cámara de Solistas de Moscú interpretará a Weinberg, Mendelssohn y Brahms.

ABONOS Y NOVEDADES

En cuanto a los abonos, Riojaforum recupera este formato con varias novedades:

Abono Completo: con un 25 por ciento de descuento (anteriormente conllevaba un 20 por ciento de descuento), para toda la programación excepto el infantil 'Aladín, un musical genial'.

Abono Clásico: con un 20 por ciento de descuento (anteriormente conllevaba un 15 por ciento de descuento). Para Grigory Sokolov, Aída, Euskadido Orkestra y Orquesta de Cámara de Solistas de Moscú.

Nuevo descuento para grupos del 10 por ciento, por ciento para reservas de más de 10 personas.

Se recupera el descuento del 50 por ciento para estudiantes de los conservatorios de La Rioja en los conciertos clásicos Grigory Sokolov, Aída, Euskadido Orkestra y Orquesta de Cámara de Solistas de Moscú.Se recupera el descuento del 50 por ciento para Carné Joven en todos los espectáculos.

Asimismo, los abonados de la última temporada que se celebró con abonos (febrero-junio 2020) pueden renovar sus abonos en taquilla, manteniendo las mismas localidades. Los nuevos abonos se pondrán a la venta en taquilla entre los días 14 y 15 de diciembre, ambos inclusive.

A partir del 16 de diciembre se podrán adquirir también online en la página web de Riojaforum, al igual que las propias entradas de los espectáculos.

Riojaforum contará en esta nueva temporada de nuevo con la adaptación a las normativas y protocolos de seguridad sanitaria vigentes, de cara a garantizar las seguridad de todos los asistentes. El espacio contará con el cien por cien de aforo disponible.

SIN FOCOS DE PANDEMIA

Fraile, por su parte, ha insistido por su parte en que "a lo largo de 2021 Riojaforum ha acogido un gran número de espectáculos y en ninguno de ellos se ha producido infección alguna o fue foco de contagio del coronavirus; todas las medidas de prevención implementadas con la Consejería de Salud, el proceso de vacunación, la responsabilidad y el buen trabajo de todos los profesionales van a hacer posible una vez más abrir las puertas y subir el telón para disfrutar de la nueva temporada".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las personas que se acercaron por primera vez a Riojaforum estos últimos meses para vacunarse contra el COVID, a que vuelvan "porque ahora tienen otros grandes motivos para venir: danza, musicales, opera, teatro, conciertos, etc. Son vacunas para compartir con familiares y amigos enriqueciendo el alma de las personas, y también son un original regalo para estas navidades, motivo por el cual lanzamos esta campaña de 'Regala Riojaforum'.

Fraile ha aprovechado a hacer también balance del año 2021 en Riojaforum: "Podemos hacer un buen balance de este año, que preveemos cerrar con 177 eventos de los cuales 58 son culturales y 119 congresuales. Hasta el pasado 30 de noviembre, 31.329 personas habían asistido alguno de los espectáculos realizados en Riojaforum y todavía queda el presente mes de diciembre". Estos 177 eventos, de hecho, doblan los celebrados el pasado año 2020, en el marco de la pandemia (80), y prácticamente calcan la realidad del Auditorio y Palacio de Congresos previa a la pandemia (182 eventos en 2019).