'And just like that' y el nuevo 'look' de Carrie Bradshaw que ha enamorado a la audiencia

Si se tuviera que definir con una única palabra a Carrie Bradshaw, sería icónica. El personaje de Sexo en Nueva York fue una creadora de tendencias en el año 2000 y gracias a And just like that vuelve a sorprendernos con su estilo,

La secuela de las mujeres más famosas de la Gran Manzana se estrenó el pasado 9 de diciembre con looks actualizados y la gran ausencia de Kim Cattrall, que interpretaba a Samantha Jones.

No obstante, da igual cuántos años hayan pasado, la melena de Sarah Jessica Parker sigue siendo tan envidiada como el primer día. Con un styling más actual, las ondas románticas de Bradshaw robaron todo el protagonismo de los primeros capítulos.

Gisela Bosque, National Makeup Artist de Sephora, nos desvela los mejores trucos para conseguir "la melena" por excelencia siguiendo los mantras más importantes para emularla a la perfección.

Aunque le fue infiel en alguna ocasión, Carrie siempre ha profesado su amor por el rubio. Como ya sabemos, para mantenerlo impecable necesitamos un champú o mascarilla violeta de nuestro lado, sin embargo, "el error más común con los productos violeta es usarlos demasiado a menudo: dejan de iluminar el rubio para darle un color apagado. La frecuencia ideal es cada cuatro lavados en los rubios polares y cada cinco en castaños claros y rubios dorados", revela Gisela Bosque.

El champú Blond Absolu Bain Ultra-Violet de Kérastase está específicamente diseñado para cabellos rubios, ya que sus pigmentos violetas y azules evitan la aparición de los indeseados reflejos amarillos o cobrizos. Los expertos recomiendan utilizarlo solo 1 vez a la semana para obtener la tonalidad de rubio perfecta. PVP: 24,99 €.

Champú 'Blond Absolu Bain Ultra-Violet'. KÉRASTASE

Tras el lavado, es importarte utilizar una buena crema de rizos o fijación adecuados para conseguir las ondas perfectas. "Uno de los grandes retos del cabello rizado es encontrar el producto de styling idóneo. Nuestra recomendación son cremas para el cabello grueso, espumas sin alcohol para el cabello más fino y sprays para retoques", añade.

La Styling Curl Creme de Ouai es una crema sin silicona que da forma, modela y redefine los rizos conservando su textura natural, reduciendo el encrespamiento y aportando brillo al cabello. PVP: 34,99 €.

Crema definidora de rizos 'Styling Curl Creme'. OUAI

No obstante, aunque utilicemos la mejor crema de definición del mercado, no servirá de nada si no está el cabello bien hidratado. “Cuando se trata de rizos, no vale cualquier producto: es esencial que esté hecho para sellar la cutícula, hidratar muy intensamente y darle brillo. Un rizo bonito necesita productos hechos a la medida del método curly”, explica la experta.

Por otro lado, si vamos por completo al look de Carrie, tendríamos que pasar por una decoloración para llegar al rubio, un proceso que estropea la melena. "El proceso de decoloración necesario para aclarar el cabello siempre lo daña. Además de ser muy insistente con los tratamientos de hidratación, es necesario ayudar al cabello con productos que reconstruyan y refuercen la fibra capilar desde el interior. Entre nuestros favoritos se encuentra Olaplex, que además aporta un brillo extraordinario", comenta Gisela. Para hidratar y reparar, la experta recomienda la mascarilla Bond Intense N°8 Moisture Mask de Olaplex. PVP: 27,99 €.

Mascarilla reparadora 'Bond Intense N°8 Moisture Mask'. OLAPLEX

Para que el color no se estropee tanto con los lavados y el cabello no sufra, Gisela tiene un truco infalible: “Mi recomendación al cabello que necesita muchos mimos, como el rubio, es no aplicar champú en toda la melena, sino concentrarse en la raíz, donde realmente aparece la grasa, y dejar que medios y puntas se laven suavemente con la espuma que cae”, nos descubre la especialista.

Los días que no usemos el champú morado, el champú Be Gentle Be Kind de Briogeo es una gran opción. Está enriquecido con frutas antioxidantes que contribuyen al aspecto saludable del cabello y del cuero cabelludo. Se trata de un champú suave, sin fragancias, con un 90% de ingredientes de origen natural. PVP: 29,99 €.

Champú revitalizante 'Be Gentle, Be Kind'. BRIOGEO

Finalmente, la experta nos comparte otro truco, y es que, aunque parezca lógico, nuestra experta recuerda que no todas las mujeres hacen del acondicionador su must. "Es indispensable rematar el lavado con acondicionador, esencial para sellar la fibra capilar", recomienda.

El Acondicionador Reparador Hidratante de Moroccanoil está formulado para el cabello debilitado o dañado, restaura su elasticidad, hidratación y flexibilidad. Su fórmula a base de aceite de argán rico en antioxidantes y queratina reconstituyente, ayuda a reparar el cabello debilitado o dañado por colorantes, tratamientos químicos o cepillados. PVP: 24,99 €.

'Acondicionador Reparador Hidratante'. MOROCCANOIL

Una vez con todo el tratamiento aplicado, se puede proceder de dos maneras: con unas tenacillas para crear las ondas o con una cinta de seda para conseguirlas sin calor. Con esta última técnica debemos dejar el pelo enrollado durante toda la noche para conseguir que se asienten.