Més de 20 artistes s'uneixen en el Westin València per a donar suport als xiquets de l'Índia

Tots els beneficis es destinaran a l'ONG valenciana Childsrights, que acull a més de seixanta xiquets dels carrers en l'Índia i que té com a missió donar-los un futur digne. Els diners que es recapten s'utilitzaran per al seu pròxim projecte, 'La casa cuna', que donarà recer a quaranta bebés abandonats en els carrers i amb necessitat de ser atesos, avança la seua fundadora, Christiane Gey.

L'exposició solidària compta amb quasi 30 obres, entre elles un gravat d'Iturralde, un oli sobre lona plàstica de Ciria titulat '2020' o la d'Azambujar 'Nocturna 2020', una pintura spray amb plantes tropicals sobre paper.

També hi ha clàssics valencians com l'artista Salvador Rodríguez Bronchú amb la seua obra 'Mujeres' o Luis Giner Bueno amb 'Interiores', al costat de Mapi Gómez, amb una escultura de ferro lacat sota el títol 'Coral Reef', Analía Martínez Rojo amb 'Límites', un collage i acrílic sobre fusta, una pictoescultura sobre taula sota el nom d''Estela', de Tatiana Roig, o Teresa Unsain amb el seu 'Volcán de la Palma', una encàustica sobre fusta.

En l'esdeveniment se subhastarà l'obra origen de l'exposició, el llibre realitzat en guix per 2entre2 amb les monedes adherides de l'escriptora Carla de la Vega i amb unes paraules de la també periodista escrites en la part de darrere. A més, es podran veure les obres de tots els artistes i adquirir en l'hotel.

L'acte estarà presentat per De la Vega, comptarà amb la ponència principal realitzada per la fundadora de Childsrights i les paraules de benvinguda de la directora de la Westin i cònsol honoraria de Suïssa, Rocío Cibrán, qui ha posat a la disposició de l'ONG l'espai per a poder realitzar aquesta subhasta. És possible gràcies a l'hotel, a Vinos Vegamar i a l'empresa de so Rgbav i Tropo amb l'ànim d'ajudar els xiquets de la Índia.

D'UNA BORSA DE MONEDES A UNA SUBHASTA

La iniciativa va sorgir d'una borsa plena de monedes que la periodista i escriptora de la novel·la '#Shakti', Carla de la Vega, va acumular en els dos anys que va viure a l'Índia i que no va poder donar als xiquets del país. En 2020 va decidir donar-li-les a l'ONG, però ja estaven descatalogades i per açò intenta trobar una solució perquè els xiquets puguen rebre eixos diners.

"A l'Índia, em deien que no donara als xiquets diners, així que vaig acabar per portar-les amb mi durant més de deu anys en totes les meues mudances des de Turquia, Milà, Dubái i Espanya, amb el sentiment de no haver sabut com ajudar aquells xiquets", explica l'escriptora, qui va decidir posar-se en contacte amb el grup artístic 2entre2 per a organitzar la subhasta.