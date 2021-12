La CIG acusa a la patronal de "uso demagógico" del paro en el transporte y rechaza que busque mejoras laborales

En rueda de prensa, ha asegurado que "no responde a las necesidades del personal" y ha recalcado que no hay "nada" en las demandas de la patronal "que tenga que ver con los derechos de los trabajadores".

Así, ha considerado que se está ante "puras reivindicaciones patronales que esconden una lucha por un mercado que cada vez tiene mejores expectativas". Además, ha manifestdo que la patronal pretende consolidar "la precariedad laboral" y "esquivar la legislación vigente".

En este caso, ha aludido a mayores controles por parte de la Unión Europea y a medidas que tienen que ver con los descansos y la seguridad. Como ejemplo, ha apuntado a la implantación de tacógrafos conectados a GPS a través de los que "la administración puede saber los movimientos del camión". "Hasta ahora todo eran trucos", ha dicho sobre la "picaresca" para eludir los controles.

"PRESIONAR" AL GOBIERNO

Pastoriza ha insistido en que, para la CIG, la patronal de este sector solo busca "presionar" al Gobierno central para obtener mejoras en "beneficio" propio, al tiempo que ha enmarcado esta huelga en "una lucha por la competencia entre empresas".

"Siguen pidiendo beneficios para ellos sin pensar en la otra parte", ha apostillado en referencia a los trabajadores, sobre los que ha denunciado jornadas laborales "abusivas" o ausencia de reconocimiento de enfermedades profesionales. A ello, ha sumado convenios sin negociar o la tasa de temporalidad. Mientras, se ha mostrado convencido de que el posicionamiento de la patronal sobre los derechos de estos trabajadores "aumentará más el déficit de conductores".

En alusión a las demandas sobre la carga y descarga, ha calificado de "contradicción" que los empresarios reclamen al Gobierno que los conductores "no tegan que descargar" y que, por convenio, esté estipulado así.

Pastoriza, que ha precisado que la CIG rechaza que los conductores tengan que hacer este trabajo, ha asegurado que lo buscan "es que se prohiba la carga y descarga en grandes superficies para restringir su competencia, pero no en sus naves porque así se ahorran personal".

INCIDENCIA EN GALICIA

Preguntado por la posible incidencia del paro en Galicia, ha estimado que no será "muy relevante". En concreto, ha explicado que el abastecimiento de mercancías se produce en sábado por lo que "para el lunes o martes no debería haber mucho problema".

Con todo, ha admitido que no se puede hacer un pronóstico al haber "un lote de patronales". "Depende de las ganas que tenga cada patronal", ha expuesto Pastoriza, quien ha recordado que si el propietario del camión no deja al empleado salir con el vehículo este "no puede salir".