Detingut un home després d'amenaçar un altre amb una destral en una discussió de trànsit

Els fets van ocórrer dissabte, cap a les 17.00 hores, quan agents que prestaven servici de prevenció de la seguretat ciutadana van ser requerits per un ciutadà, que els va manifestar que havia tingut una discussió de trànsit i el conductor de l'altre vehicle li hauria mostrat una destral.

El requirente es trobava moments abans circulant amb el seu vehicle per la V23, direcció Port de Sagunt, pel carril esquerre, quan va fer llums al vehicle que es trobava davant, doncs transitava més lent i volia avançar-lo. Aquest, va frenar, per la qual cosa el va avançar per la dreta, moment en què el conductor de l'altre turisme li va mostrar una destral a la víctima.

Després de tindre els agents una descripció del vehicle en què circulava el sospitós, van fer una batuda pels voltants i el van localitzar. Els policies li van donar l'alt i van escorcollar el turisme a fi de trobar la destral amb la qual presumptament va amenaçar l'altre conductor, sense trobar-la.

Els agents van seguir buscant al llarg del trajecte que havia fet el sospitós a bord del seu cotxe, per si l'haguera llançat, i la van localitzar al carrer, sota un vehicle. El conductor va reconéixer que era seua.

Per tot açò, els policies van detindre el jove com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces. L'arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.