Arranca el debat d'esmenes als pressupostos amb crítiques de l'oposició a la pujada de sou en la Generalitat

En la primera jornada de debat, que es perllonga fins dimecres en la Comissió de Pressupostos, els grups de l'oposició han tornat a acusar els del Botànic de presentar un projecte de comptes "irreals" per incloure partides reivindicatives com els 1.336 milions d'euros d'ingressos per l'infrafinançament autonòmic.

Per contra, tant el PSPV com Compromís i Unides Podem han defès que els pressupostos són "bons" i han demanat a l'oposició que els recolze per a afrontar la recuperació econòmica i social amb garanties.

Abans de la comissió, el 'popular' Rubén Ibáñez ha rebutjat la "fantasia pressupostària" dels 1.336 milions que "el Ministeri d'Hisenda ja ha dit que no arribaran" i ha ressaltat algunes de les seues esmenes, com eliminar la pujada salarial del 2% i destinar-la a educació i servicis socials.

També Tony Woodward (Cs) ha criticat l'augment del sou dels alts càrrecs i ha instat el Botànic a recolzar les seues propostes, com la creació d'un "xec nadó" o un fons de reconstrucció de 150 milions d'euros amb complements salarials, ajudes als joves per a comprar una vivenda o impuls a la sanitat, l'agricultura i l'oci nocturn.

De Vox, Llanos Massó ha coincidit que els pressupostos són "totalment ficticis" -"una festa d'ingressos i un festival de despeses"- i ha advocat per reestructurar el "gasto polític", a més d'acusar el tripartit de no acceptar-los "mai ni una esmena" i de tindre "un tarannà poc democràtic".

Com a portaveu d'Hisenda del PSPV, José Muñoz ha acusat aquests grups de fer una oposició "absolutament destructiva" i ha destacat esmenes 'botàniques' com agilitzar la captació dels fons europeus o que la Generalitat es faça càrrec de les modificacions tributàries d'À Punt.

Aitana Mas (Compromís) ha assegurat que el projecte "mira al futur" i ha descartat les esmenes de l'oposició perquè "no es tracta de posar un pegat amb fons o bons, sinó de mesures estructurals". Així ha ressaltat esmenes com agilitzar la renovació dels concerts de la Conselleria d'Igualtat per a "reduir la burocràcia al màxim sense eliminar els controls interns".

I d'UP, Ferran Martínez ha insistit que els pressupostos "posen en disposició d'afrontar la recuperació econòmica i social amb garanties" i ha rebutjat el "discurs catastrofista de l'oposició", a més de posar en valor que el projecte arriba en un moment clau per la baixada "històrica" de l'atur a la Comunitat, la pròxima arribada de fons europeus o el desbloqueig de la reforma del finançament autonòmic.