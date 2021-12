El alcalde de Jimera de Líbar urge a solucionar los problemas de fibra óptica en el municipio

En concreto, la última caída de la red ha durado todo este fin de semana, un problema que se repite "desde hace ya varios meses sin que haya respuesta por parte de la compañía cuando reclamamos", ha lamentado el regidor.

"Pagamos por un servicio que está resultando ser deficitario, y además, cuando reclamas no hay respuesta; lo solucionan temporalmente y a esperar la siguiente caída, sin que medie una explicación de por medio", ha relatado Lobo, que considera que el pueblo "no puede estar a merced de una situación que seguro tiene una solución y a saber por qué motivo no quiere afrontarse".

"Desde luego que así no se lucha contra la despoblación", ha sentenciado el alcalde, quien ha lamentado que con estos problemas "se echa por tierra el trabajo que hacemos los alcaldes de los pequeños municipios por fijar la población, hacer que nuestros pueblos sean cada vez más atractivos y tengan todos los servicios básicos para que sean lugares excelentes para vivir y trabajar".

Además, ha mostrado su preocupación por el hecho de que durante estas caídas, "todos los mayores del municipio que cuentan con servicio de teleasistencia, se quedan aislados". "Nada más que por eso, deberían actuar con más diligencia", ha enfatizado.

Por todo ello, Lobo, que ha intentando contactar con la compañía en varias ocasiones en los últimos meses para trasladar esta problemática, espera que haya una pronta respuesta por parte de Movistar. "Queremos que nos expliquen qué es lo que pasa y cuál es la solución, y que ésta se ejecute lo antes posible", ha concluido.