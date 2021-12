El PP anima a los partidos de 'El Pacte' a "hacer algo que no sea imponer para evitar la caída del Plan Estratégico"

Según ha informado Costa este lunes en una rueda de prensa, "este martes se debatirá y votará el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Proyecto de Ley del Decreto Ley 3/2021, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar actuaciones y proyectos que se han de financiar con fondos europeos".

El dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Proyecto de Ley 3/2021, ha recordado, "recoge una serie de enmiendas de la oposición, entre ellas crear una comisión de control permanente de los proyectos financiados con los fondos europeos, a propuesta del PP, y respaldada por Cs, El PI, Vox y, también, MÉS per Menorca".

En este sentido, el diputado 'popular' ha opinado que, "el debate y votación de este martes, forzado con votos particulares de PSIB y Unidas Podemos, es un ejemplo más de que la presidenta del Govern, la señora Francina Armengol, no quiere ser controlada por el Parlament, sino que quiere hacer lo que estime conveniente".

"El control del Govern es, precisamente la labor de la Cámara, y una acción esencial en democracia, pese a que Armengol intente sacar permanentemente este ejercicio del Parlament, donde verdaderamente se encuentra representada la ciudadanía balear, y llevarlo al Pacte de Reactivación", ha añadido.

Asimismo, ha pedido, "al diputado de Gent per Formentera (GXF) que reflexione". "Este martes, no será suficiente el apoyo de MÉS per Menorca para que la comisión permanente de control salga adelante, la clave está en GXF y su diputado, Antonio Sanz, a quien le recordamos que Silvia Tur votó a favor de dicha comisión y le invitamos a hacer una reflexión al respecto", ha puntualizado.

Finalmente, ha advertido Costa, "los artículos 4 y 5 del Decreto Ley de Fondos Europeos, donde se halla incluido el Plan Autonómico Estratégico de Inversiones, llegan al debate y votación anulados".

De este modo, ha invitado a los grupos parlamentarios que apoyan al Govern a "hacer alguna cosa que no sea imponer para restituir estos dos artículos", de lo contrario, "si no negocian y depende del PP", ha añadido, "ambos caerán, porque no se está dispuesto a aceptar más imposiciones".

COSTA ASEGURA QUE EL PP "QUIERE PACTAR"

Por otro lado, el 'popular' Antoni Costa ha recordado que desde el PP "siempre se ha considerado que los fondos europeos es una materia sobre la que se debería pactar entre el conjunto de fuerzas políticas de Baleares" puesto que, ha añadido, "se trata de proyectos a largo plazo, que van más allá de 2023 y, por tanto, de esta legislatura".

Así, ha apuntado que "la presidenta del PP balear, Marga Prohens, como líder de principal partido de la oposición y alternativa del Gobierno, ya planteó un acuerdo con el PSIB, para diseñar un proyecto de futuro". Sin embargo, ha lamentado, "la respuesta sistemática de Armengol es nada de pactar nada en materia de fondos europeos".

"Es una lástima esta actitud de la actual presidenta del Govern", ha asegurado Costa, quien ha añadido que "las líneas, o ejes, que se plantean en los documentos puestos sobre la mesa por el ejecutivo autonómico parecen interesantes".

Por ejemplo, ha hecho hincapié, "este es el caso de la propuesta de la Fundación Impulsa, de implantar un sistema turístico circular, una iniciativa que va en el sentido de la voluntad del PP de transformar este sector sin prescindir de él". "El turismo es el futuro y, por tanto, apoyaremos esta iniciativa".

Finalmente, ha concluido, apuntando que "los empresarios advierten que los fondos europeos son una materia importantísima" pero, a la vez, añaden que "no se ve ninguna dirección clara de hacia donde se quiere ir". Por ello, ha censurado una gestión de los fondos europeos "un tanto caótica y mejorable". Y, ha sentenciado, "pidiendo que dejen al Parlament hacer su trabajo, que no es otro que el de control al Govern".