Pamplona aprueba un proyecto de Presupuestos de 253 millones, un 7,3% más e incluye la Carta de Capitalidad

Así lo han presentado en rueda de prensa el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y la concejala de Servicios Generales, María Echávarri. Maya ha explicado que "se ha retrasado la aprobación del proyecto ligeramente" debido a varios "condicionantes externos".

Según ha indicado, el proyecto presupuestario "incluye la Carta de Capitalidad, la previsión de ingresos derivada de una situación habitual si no hubiera surgido la noticia del acuerdo del Gobierno con Bildu para eliminar la Carta de Capitalidad". "Mantenemos el concepto y las previsiones de ingresos porque no se ha cambiado el sistema de financiación, va a tardar todavía y no podemos esperar a que se aprueben leyes para dar pasos adelante", ha dicho.

El alcalde ha incidido en que "el nuevo modelo de financiación que propone el Gobierno foral atenta contra los intereses de Pamplona y contra los principios de justicia". Ha pedido así que "nos den el dinero que nos corresponde y ya decidiremos qué hacer con ese dinero" y ha manifestado que "Pamplona no ha sido nunca injusta ni insolidaria; no puedo tolerar que se nos tache de insolidarios".

Maya ha dicho que si el Ejecutivo foral "sigue adelante" con este tema "vamos a defender lo que le corresponde a la ciudad de Pamplona". "Estoy en la obligación de defender los intereses de los ciudadanos de Pamplona", ha expuesto, para pedir al Gobierno navarro que "reconsidere su postura". Ha criticado, además, "la postura de los grupos municipales, que todos -excepto Navarra Suma- apoyan que a Pamplona le vaya mal, con una sumisión evidente a sus partidos en el Parlamento".

El alcalde ha indicado que otro condicionamiento del proyecto de Presupuestos para el año que viene será el impacto de la pandemia, ya que, ha dicho, la previsión es que "las necesidades de gasto se vayan reduciendo". También condicionan otros factores como "el elevado coste de la electricidad o la inflación".

Enrique Maya ha indicado que para 2022 incluyen la congelación de los impuestos y tarifas municipales, para que "los ciudadanos no tengan que incrementar el dinero destinado a impuestos y tasas"; así como la supresión de la tasa por instalación de terrazas "por tercer año consecutivo".

Ha destacado inversiones en el proyecto como la urbanización del Paseo de Sarasate, la urbanización de la Milagrosa, el parque de Aranzadi, el ascensor de Trinitarios, el carril bici de Labrit, la escuela infantil de Lezkairu o el polideportivo de Buztintxuri, entre otras.

El alcalde ha hecho un llamamiento al grupo socialista para que "se anime a apoyar" el proyecto de Presupuestos; "quiero que tengamos un Presupuesto" en 2022. "Para evitar cualquier duda sobre el acuerdo para 2021, de las 26 enmiendas del PSN, están ya 24, solo hay 2 que han generado problemas", ha dicho, y ha esperado que se "solucione cuanto antes" lo referido al Paseo de Sarasate. "El balance del acuerdo es bueno", ha indicado.

Por su parte, María Echávarri ha señalado que se trata de un Presupuesto "diversificado, equilibrado, eficiente, eminentemente social" y "con inversiones en la ciudad por 41 millones". "Se busca dar un impulso a la actividad económica, protección a los colectivos más vulnerables, regeneración de espacios urbanos, mejorar la movilidad y la seguridad vial, la sosteniblidad y apostar por los servicios sociales, educativos o culturales", ha añadido.

