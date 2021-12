La Generalitat remet als col·legis la informació per a iniciar la primera fase de la vacunació infantil

Precisament, la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana ha anunciat hui l'arribada de 150.000 dosi per a iniciar la vacunació de la població infantil. Les vacunes pediàtriques es distribueixen entre Alacant, Castelló i València i el seu trasllat és custodiat per les Forces i Cossos de Seguretat.

En una carta signada pels secretaris autonòmics d'Educació i Salut Pública, Miquel Soler i Isaura Navarro, respectivament, s'assenyala als equips directius dels col·legis que, com a conseqüència de les dosis rebudes a la Comunitat Valenciana, la primera fase d'aquesta vacunació es realitzarà entre els dies 15 i 22 de desembre i en ella es vacunarà tot l'alumnat que curse estudis entre 4º i 6º d'Educació Primària.

A més, en aquesta primera fase, es vacunarà amb caràcter prioritari tots els menors amb edats compreses entre 5 i 11 anys matriculats als centres específics d'Educació Especial i les aules específiques situades als centres educatius ordinaris.

Des dels centres docents han de traslladar a les mares, pares i persones representants legals de l'alumnat una fulla informativa que l'administració ha adjuntat a la carta i que conté un qüestionari amb informació rellevant per a la vacunació i un document d'autorització de la vacunació de xiquets en l'àmbit escolar.

TRASLLAT "URGENT"

La Generalitat recalca que la informació haurà de ser traslladada de "manera urgent" a les famílies el mateix dia 13 de desembre, indicant que el centre haurà de disposar de la documentació firmada per les famílies al llarg del matí de dimarts 14 de desembre.

Una vegada arreplegada la informació de tot l'alumnat, la persona responsable covid-19 en el centre educatiu haurà de comunicar el nombre d'autoritzacions que ha arreplegat a la Comissió de centres educatius (educovid) de la qual formen part el Centre de Salut Pública (CSP) de referència i la Direcció d'Atenció Primària del departament de salut.

A més, el col·legi haurà de posar a la disposició de la comissió educovid un llistat amb l'alumnat candidat a la vacunació que compte amb la corresponent autorització en el qual conste, almenys el nom, dos cognoms, data de naixement i número de targeta sanitària.

Des de l'aplicació Ítaca es pot obtindre el llistat corresponent a cadascun dels grups d'alumnat del centre en el qual ja consten les dades anteriors i en el qual únicament s'haurà d'indicar l'alumnat que compta amb la corresponent autorització. Amb aquests llistats cada Direcció d'Atenció Primària, en coordinació amb el CSP de referència, farà l'estimació de dosis necessàries.

Des del centre de salut pública que corresponga a cada centre educatiu contactaran amb el col·legi per a determinar l'horari i els dies de vacunació. Cada centre educatiu habilitarà un espai com a punt de vacunació. Sempre que siga possible, apunten des de l'administració, comptarà amb entrada i eixida diferents perquè no coincidisca l'alumnat que espera a vacunar-se amb el ja vacunat.

Així mateix, es disposarà d'un àrea d'identificació prèvia a la vacunació on el personal del centre educatiu ajudarà en la identificació de l'alumnat i proveirà la seua autorització degudament emplenada i firmada. S'haurà d'explicar també amb un espai pròxim per a l'espera postvacunación i l'atenció, per part del personal sanitari, de qualsevol esdeveniment advers que es puga produir després de la vacunació.

El dia de la vacunació, l'alumnat acudirà a l'espai de vacunació i seguirà el circuit establit. El flux per a cada equip serà ordenat i es disposarà amb l'ajuda del personal del centre educatiu per a organitzar l'entrada de l'alumnat al punt de vacunació.

Cada persona tutora d'un grup d'alumnat del centre acudirà a l'espai de vacunació amb l'alumnat del seu grup que compte amb la corresponent autorització. No podrà vacunar-se ningú que no dispose de l'autorització firmada, subratllen.

La persona tutora del grup de l'alumnat romandrà a la porta d'entrada a l'espai de vacunació fins que tot l'alumnat del seu grup haja sigut vacunat.

L'equip sanitari, una vegada comprovada l'autorització, verificarà les possibles contraindicacions a la vista de la informació facilitada per la família i el seu estat vacunal, procedint, si tot està correcte, a la vacunació i registre.

L'alumnat, una vegada vacunat, passarà a l'àrea d'espera postvacunación per a la vigilància de possibles esdeveniments adversos durant un mínim de 15 minuts amb la supervisió de l'equip sanitari (30 minuts si en la fulla informativa està marcada qualsevol de les precaucions).

INFORMACIÓ CONFIDENCIAL

Les autoritzacions presentades per les famílies quedaran custodiades en el centre. La Generalitat recorda que la informació sobre l'alumnat que es vacune en el centre és de caràcter confidencial i es troba especialment protegida per la qual cosa no ha de tindre cap difusió ni dins ni fora del centre.

Per part de la direcció del centre es prendran les mesures necessàries perquè es procedisca a la neteja i a la desinfecció de les instal·lacions una vegada concloga la jornada de vacunació.

L'objectiu marcat, asseveren, és que, a la tornada de les vacances, a tot l'alumnat d'aquesta franja d'edat se li haja donat la possibilitat de vacunar-se.

La vacunació de l'alumnat d'entre 5 i 8 anys, afigen, es realitzarà quan ho disposen les autoritats sanitàries i de nou serà notificada als centres.