La compravenda de vivendes puja a la Comunitat Valenciana un 32,7% a l'octubre amb 7.006 operacions

Al conjunt del país, la compravenda de vivendes s'ha disparat un 22,2 per cent el passat mes d'octubre en relació al mateix mes de 2020, fins a sumar 46.242 operacions, la major xifra en aquest mes des de l'exercici 2007.

Amb l'avanç interanual d'octubre, la compravenda de vivendes encadena huit mesos consecutius de taxes positives després de les pujades del 32,4 per cent i del 65,9 per cent registrades al març i abril, respectivament, del 107,6 per cent al maig, del 73,5 per cent al juny, del 53,5 per cent al juliol, del 57,9 per cent a l'agost i del 40,6 per cent al setembre.

El repunt interanual de les compravendes de vivendes a l'octubre ha sigut conseqüència de l'increment de les operacions sobre vivendes noves, que han crescut un 21,6 per cent, fins a les 9.344 operacions, així com de l'augment de la compravenda de pisos usats en un 22,4 per cent, fins a sumar 36.898 transaccions.

En el cas de les vivendes noves, la d'octubre ha sigut la xifra més baixa des de maig, mentre que la compravenda de vivendes usades ha marcat a l'octubre mínims des d'abril.

El 91,5 per cent de les vivendes transmeses per compravenda en el desé mes de l'any van ser vivendes lliures i el 8,5 per cent, protegides.

La compravenda de vivendes lliures ha pujat un 22,3 per cent interanual a l'octubre, fins a les 42.325 operacions, mentre que la de protegides ha avançat un 21,3 per cent, sumant en total 3.917 operacions.

En termes mensuals (octubre sobre setembre), la compravenda de vivendes ha disminuït un 13,4 per cent, el seu major descens en un mes d'octubre en almenys cinc anys.

En els deu primers mesos de l'any, la compravenda de vivendes acumula un repunt del 35,9 per cent, amb pujades del 39,3 per cent en les operacions sobre vivendes noves i del 35,1 per cent en el cas de les de segona mà.

El passat mes d'octubre el major nombre de compravendes de vivendes per cada 100.000 habitants s'ha donat a la Comunitat Valenciana (175), La Rioja (163) i Cantàbria (156).

En valors absoluts, Andalusia ha sigut la regió que més operacions sobre vivendes ha realitzat durant el desé mes de l'any, amb 9.550 compravendes, seguida de Catalunya (7.159), Comunitat Valenciana (7.006) i Madrid (6.300).

A l'octubre, només dos comunitats autònomes han retallat el nombre de compravendes de vivendes respecte al mateix mes de 2020: País Basc (-6,1%) i Astúries (-0,9%).

En les altres quinze comunitats s'han registrat ascensos interanuals. Els majors repunts s'han donat a Balears (+57,7%), Cantàbria (+41,2%), La Rioja (+41,1%) i Comunitat Valenciana (+32,7%), mentre que els menors ha correspost a Navarra (+2,4%) i Extremadura (+7,8%).

PUJA UN 5,9% EL TOTAL DE FINQUES TRANSMESES

Les finques transmeses en els registres de la propietat, procedents d'escriptures públiques realitzades amb anterioritat, han arribat a l'octubre les 167.791, un 5,9 per cent més que en igual mes de 2020.

Per compravenda s'han transmès un 16,8 per cent més de finques que un any abans, mentre que les transmeses per donació han baixat un 3,2 per cent anual; les transmeses per herència han retrocedit un 2,9 per cent, i les operacions per permuta s'han incrementat un 1,9 per cent.

El 86,3 per cent de les compravendes d'octubre ha correspost a finques urbanes, on s'inclouen les vivendes, i el 13,7 per cent a finques rústiques. Les compravendes de finques urbanes han augmentat un 19,4 per cent interanual, mentre que les de finques rústiques han pujat un 2,8 per cent en relació a octubre de 2020, fins a sumar 12.497 operacions.