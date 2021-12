VÍDEO: El trato Estado-Junta por autovías de La Alcarria y Cuenca-Albacete, próximo a renovarse para arrancar proyectos

Así lo ha asegurado en entrevista con Europa Press, en la que ha recordado que ese convenio, por el cual la Cuenca-Albacete la asumiría el Gobierno regional mientras que el estatal impulsaría la vía alcarreña, está pendiente de ser ratificado.

"Estamos en fases iniciales de los dos proyectos, y cuando se aclare o no la vigencia del convenio, se agilizarán los trámites", ha augurado Tierraseca.

Una vez reeditado el acuerdo, cada administración asumirá tanto los plazos de ejecución como "otros elementos", como estudios preliminares, alegaciones, expropiaciones, declaraciones de impacto ambiental, licitaciones y ejecuciones de obras.

EL RESTO DE PROYECTOS, CON AVANCES

Sobre el resto de proyectos de grandes autovías, recalca del delegado del Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio ya contemplan "compromisos claros". Por ejemplo, la A-32 entre Albacete y Linares tendrá una partida de más de 9 millones de euros para permitir que en 2022 sean adjudicadas y licitadas varias obras en tramos de la provincia albaceteña desde Balazote. "Hay un compromiso claro y un avance real en la construcción", ha afirmado.

En cuanto a la A-43 en la provincia de Ciudad Real en su horizonte hasta Extremadura, Tierraseca ha señalado que pese a l estudio informativo conocido en los últimos meses que ponía en duda su construcción, los nuevos presupuestos cuentan con una partida para volver a realizar un informe "actualizado".

Además, en cuanto a esta vía, el compromiso es comenzar a ejecutar la variante de Puertollano, "ya presupuestada y que posibilitará que se inicie la licitación durante el año que viene".

Al mismo tiempo, ha añadido que hay otro estudio para conectar la ciudad de Toledo y Ocaña con la A-40, que contempla una conexión mediante un puente sobre el Tajo en Azucaica. "Estamos resolviendo y haciendo un informe de las alegaciones presentadas, pero es un proyecto más a medio plazo".

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE TOLEDO

De otro lado, respecto al cuartel de la Guardia Civil de Toledo, Tierraseca, tras dejar claro el compromiso firme del Gobierno en su construcción, ha señalado que el solar que ofrece el Ayuntamiento en la Peraleda cumple los requisitos de que sea una superficie de 35.000 metros cuadrados como mínimo, fácil comunicación con autovías y servicios mínimos para las familias que van a vivir en la casa cuartel.

Tras ello, ha señalado que el último paso dado, que ha calificado de "muy importante", es que el Ayuntamiento ha unificado los distintos terrenos y para que sea una única parcela, que se tiene que ceder a la Dirección General de la Guardia Civil para que se elabore el perceptivo proyecto.

Respecto a los accesos al nuevo hospital de Toledo, Tierraseca ha concretado que hay un trabajo "inmediato" en fase de finalización, como es el del proyecto de la mejora de la comunicación entre A-42 y la rotonda de acceso a los distintos centros comerciales del Polígono, que consistiría en ampliar un carril en cada sentido de la TO-23, lo que ha dicho que mejorará la circulación.

AVE A EXTREMADURA

Respecto a las alegaciones al AVE a Extremadura, aplazadas durante seis meses, el delegado del Gobierno ha apuntado que hay decisiones no resueltas y que no las toma el Estado, en relación al trazado dentro de los cascos urbanos de Toledo y Talavera de la Reina.

Así, ha indicado que no se sabe si va a haber una o dos estaciones en Toledo, si la vía se soterrará o pasará por la estación de autobuses o si se soterran o no las vías en Talavera. "Hasta que no se tomen esas decisiones no se puede avanzar porque sin proyecto no se puede hacer la infraestructura", ha dicho, para agregar que a partir de esos seis meses el proyecto irá más rápido pero que los pasos a dar "son inevitables".

Respecto a la supresión del tren convencional en Cuenca, ha dicho que la propuesta de la Secretaría General de Transportes intenta dar solución al problema de la movilidad combinando distintas modalidades de transportes, estando abierto el Ministerio a conversaciones y a ver que dicen colectivos vecinales o las plataformas del ferrocarril.

"Ya existe un compromiso de implantar la tarifa Avant entre Albacete Cuenca y Madrid y ahora se intenta dar solución a las distintas localidades pequeñas, muy despobladas, que existen en la provincia de Cuenca, para acceder por autobús a la estación del AVE de la capital para ir a Valencia, Albacete o Madrid".

Ha reconocido que se trata de la eliminación de una línea concreta pero asegurando que "se está intentando vender la idea" de que el Ministerio de Transportes está por eliminar las vías convencionales de tren cuando no es verdad, "pero sí aquellas en las cuales la sustitución por el transporte terrestre sea más eficiente y más beneficioso para la población que lo necesite".

CENTRO DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS

Finalmente, sobre el Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca, Tierraseca ha dicho que se tienen que acondicionar todavía algunas instalaciones con el fin de poder acoger a todas las necesidades que ese centro necesita para el futuro.

"Junto a la residencia, se tienen que hacer acondicionamiento de instalaciones de los centros de formación que se tienen que acondicionar, pero será lo antes posible y está ya en marcha. Espero que a lo largo del año que viene estén todas las instalaciones acondicionadas para acoger a los funcionarios de prisiones", ha concluido.