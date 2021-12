Secret Story encara su recta final y lo hace ya con dos finalistas confirmados: Cristina Porta y Luca Onestini. Los concursantes, que son pareja sentimental en el reality de Mediaset, están en el punto de mira por sus continuos vaivenes y porque despiertan el recelo de otros compañeros, que no acaban de creerse su historia de amor.

Este domingo se vivió un nuevo capítulo, provocado por ellos mismos. Y es que el pasado jueves, tras convertirse en finalistas, la periodista y el ex Míster hablaron, cuando pensaban que no les escuchaban, de pedir su hora sin cámaras. Incluso llegaron a manifestarlo, aunque no claramente, en el cubo. Sin embargo, poco después acabaron arrepintiéndose.

Así, tras muchos comentarios y críticas al respecto -sobre todo por parte de exconsursantes como Miguel Frigenti y Julen-, este domingo Jordi González les hizo una pregunta muy comprometida y que los dejó en evidencia.

"¿Cómo se puede pedir una hora sin nada?", les espetó a través del pantallón, descolocando a los concursantes.

"Se habló, pero quedó en nada", alcanzó a responder Cristina, dejando pasar los segundos para no entrar más en detalles de un tema del que Onestini se quedó mudo.