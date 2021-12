María Galiana confiesa estar "harta" de 'Cuéntame' y desvela que, fuera, no tiene relación con Imanol Arias y Ana Duato

María Galiana visitó a Gonzo en Salvados para hablar de Cuéntame, la serie más longeva de la televisión donde da vida a Herminia, la abuela de España, aunque a ella no le gusta que la llamen así.

La veterana actriz confesó estar "un poco harta". "Pero no tengo más remedio", señaló. "Tengo un estatus que está muy relacionado con la serie, en cuanto a mi vida con mis hijos y nietos", explicó.

Además, dijo que, "mientras las redes sociales digan las cosas que dicen, que yo no las tengo, pero me las cuentan, pues (los guionistas) me tienen que mantener a la fuerza, porque la Herminia es una cosa que está ahí y la gente la ve". Si la mataran, cree, "iba a haber un motín".

Sobre su relación con Imanol Arias y Ana Duato, con los que lleva grabando desde el inicio de la ficción de TVE, hace ya dos décadas, aseguró que no los considera familia.

"No, como de la familia no", afirmó tajante la actriz. "Son muy amigos, pero bueno... Cuando se acaba la temporada, cada uno se va por su lado. Fuera de la serie no tenemos relación", dijo Galiana.

Además, reconoció que no le gusta que la llamen "la abuela de España". Su explicación fue que, como actriz, la serie "ha sido la gran decepción", ya que le gustaría haber interpretado otros papeles.