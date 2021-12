Junta asegura que "los hechos atestiguan el fuerte compromiso" con los agricultores de la Alpujarra

En un comunicado, Martín ha asegurado que "resulta al menos risible que Vox hable de inacción" de la consejería en la protección de los agricultores de la Alpujarra de Granada y, además, ha lamentado que esta crítica muestra un "desconocimiento llamativo de los pasos que se están dando para paliar la problemática que generan las recurrentes granizadas y cuya solución no es precisamente fácil".

Ha recordado que en 2015, conscientes de que la normativa aprobada en el Espacio Natural de Sierra Nevada no se adecuaba a la realidad del sector, el Consejo de Participación aprobó por unanimidad que por encima de la cota de 900 metros de altitud, y con carácter excepcional, se pudiera autorizar la disposición puntual y limitada en el tiempo de una protección contra el pedrisco, generándose una situación jurídica peculiar, que no ha evitado en estos años la existencia de denuncias al no modificarse el texto legal.

"Desde la entrada del nuevo Gobierno andaluz se han mantenido diversas reuniones con las organizaciones de agricultores, propietarios y alcaldes para buscar la mejor solución. El Parque ha encargado un informe a la Universidad de Granada, que fue presentado en julio, para conocer la casuística de los fenómenos meteorológicos adversos, permitiendo ello acotar espacios de tiempo para el uso autorizado de mallas", ha explicado la delegada.

Ha agregado que "además ya se ha iniciado una prueba piloto en el municipio de Busquístar, tras el diseño en colaboración con la Oficina Comarcal Agraria de Órgiva, de un entutorado que permite la extensión y repliegue del sistema de protección con facilidad, lo que disminuye los costes de funcionamiento y ayuda a vencer las resistencias de los productores". Para reducir sus costes los productores se pueden acoger a la línea de subvención de modernización en explotaciones agrarias de la propia Consejería.

ACTUALIZACIÓN DEL PORN-PRUG

De forma paralela, según la Junta, la dirección del Parque de Sierra Nevada e Ifapa van a formalizar un convenio de colaboración para el estudio de la agricultura de alta montaña y cuyos resultados redundarán en el sector agrícola de la Alpujarra. Y, por último, ya se han iniciado los trabajos para presentar a lo largo del primer semestre de 2022 una actualización del PORN-PRUG del Espacio Natural para que sea abordado por el Consejo de Partición Ciudadana.

Martín ha replicado a Vox que no es una decisión unilateral de la Junta de Andalucía y el diputado de esa formación Francisco Ocaña "debería saber que existen unos órganos de participación sin cuya aprobación no se pueden modificar las normas y que exigen una tramitación previa". "Este Gobierno andaluz es muy escrupuloso con los procedimientos y se caracteriza por dar transparencia y respetar la voz y el voto de los agentes implicados".

Ha recalcado que la voluntad de trabajar por la comarca de la Alpujarra de Granada de la Junta de Andalucía desde el primer día de la nueva legislatura se ha traducido en actuaciones en caminos rurales, ayudas a la modernización de explotaciones, desbloqueo de ayudas a jóvenes agricultores o el apoyo a proyectos de 14 municipios de la comarca a través de los GDR, con una inversión de 1,25 millones de euros, así como 550.000 euros en ayudas a los sectores más afectados por el Covid como la ganadería, las pymes o el viñedo.

"Y continuaremos ofreciendo una colaboración permanente como hasta ahora para que estos agricultores y ganaderos sigan contribuyendo a la recuperación de Andalucía", ha concluido Martín.