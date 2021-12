Diputación.- El equipo de Diputación 'Costa de Almería' gana la Skoda Titan Series Almería

Además, ha destacado el papel del equipo almeriense, 'Costa de Almería', patrocinado por la Diputación, formado por José David Latorre, Gabriel Sánchez y Juan José Meca, que se ha alzado con el título en la categoría de equipos de 3, según ha trasladado la Institución Provincial en un comunicado. A su vez, Latorre y Alba Frías han sido designados como los mejores almerienses de la competición.

Pujol ha completado la prueba por etapas en un tiempo de 12:28:09 imponiéndose a David Arroyo (12:29:46) y Pau Marzà (12:34:38). Mientras, en la general femenina, primer puesto para Naima Madlen (14:39:03) que ha superado con solvencia a Ariadna Ródenas (15:15:03) y Anna Jordens (15:37:31).

El diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado que "la segunda Titan que se celebra en Almería nos deja muy satisfechos". "En el plano deportivo ha habido mucho nivel y el equipo 'Costa de Almería' ha ganado en su categoría. Y a nivel de retorno nos ha permitido mostrar todas las excelencias de nuestra tierra como destino turístico con un clima de ensueño. La imagen de nuestra provincia al mundo ha sido espectacular y nos volvemos a situar como un referente en la organización de pruebas de máximo nivel", ha indicado.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, ha afirmado que "Almería es un destino ideal para la práctica de deportes al aire libre, como es el caso de la Titan Series Almería".

Esta frase la desarrolla asegurando que "la Titan une a la perfección el deporte de aventura y la sostenibilidad del entorno natural almeriense". Segura concluye que "los titanes nos han proporcionado imágenes espectaculares por Cabo de Gata y el Desierto de Tabernas. La Titan Series ha venido a Almería para quedarse".

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, y el delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Jiménez, han acompañado y animado a los ciclistas en el recorrido por la última etapa de la Skoda Titan Series Almería que ha transcurrido por la Base Militar Álvarez de Sotomayor de La Legión.

Torregrosa también ha querido felicitar a todos los participantes y ha destacado cómo "la provincia de Almería ha vuelto a demostrar ser un lugar privilegiado para la celebración de toda clase de pruebas deportivas a todos los niveles, motivo por el que el Gobierno andaluz ha querido apoyar esta competición".

Por su parte, Juan Porcar, presidente de la Titan World Series, ha afirmado que "Almería es 100% titán y este año hemos consolidado algo que en 2020 fue un éxito". "Lo más importante, además de que los participantes se marchan muy contentos, es que hemos logrado que el entorno geográfico, su belleza y el clima nos ha permitido vivir una prueba con la que nadie ha añorado a África. Aquí se ha vivido una aventura de gran emoción", ha señalado.

Por último, Jesús García, CEO de RPM Sports y Titan World Series, ha destacado el papel de las instituciones y de la Diputación Provincial para que la Titan se consolide en Almería. "El año pasado nos quedamos tan contentos con el espacio, los recorridos, el cariño y calor de la afición y la acogida de las administraciones, especialmente Diputación que captó nuestro primer mensaje y nos dijo que de aquí no os vais, hemos vuelto por ellos y ha sido maravilloso. Va a ser muy difícil que nos movamos de aquí en mucho tiempo".

4ª ETAPA: TABERNAS - EL TOYO

Diputación ha relatado en este comunicado la cuarta y última etapa con 67 kilómetros y 1.231 de desnivel positivo. Así, ha narrado una jornada que ha comenzado de nuevo en el Campamento Titan del Oasis MiniHollywood con dos partes muy diferenciadas.

Un comienzo muy rápido por el interior de una gran rambla hasta llegar a la puerta de la Base Militar Álvarez de Sotomayor de la Legión, donde ha comenzado un recorrido a través de pistas con subidas y bajadas constantes que han hecho acumular muchos metros de desnivel positivo.

Antes de abandonar la base, los Titanes han remontado una rambla pedregosa para tomar rumbo a El Toyo por un tramo combinado de pistas rápidas y zonas arenosas, último escollo antes de llegar a la meta.

La Skoda Titan Series Almería ha puesto su punto y final en el Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo. Allí, todos los finishers han recibido su piedra natural de Almería que les acredita como Titanes procedentes de las canteras almerienses de Cosentino.

PUJOL SE ADJUDICA LA CUARTA ETAPA

La Narración de Diputación continúa relatando la etapa que ha culminado la Skoda Titan Series Almería. Según ha detallado, los ciclistas han impuesto un buen ritmo desde el principio, marcando las distancias y con continuos cambios en el grupo de cabeza, donde los que marchaban más fuertes trataban de testar sus posibilidades.

Óscar Pujol partía con un claro objetivo, conservar el maillot, y con esa misión ha ido avanzando controlando en todo momento las evoluciones de David Arroyo. Y es que la distancia entre ambos era tan solo de 1 minuto 25 segundos tras la rotura de cadena de Pujol en la etapa 3 a pocos kilómetros de la meta.

"Con la avería de ayer David se me acercó al maillot y hoy no tenía mucho margen. Hoy no podía dejar moverse a casi ninguno, con lo que he ido vigilando al segundo y tercero", afirmaba el vencedor de la Skoda Titan Series Almería justo después de terminar esta gran aventura.

Su triunfo en la etapa ha sido una agradable sorpresa, que le ha permitido vivir el final soñado: "No me esperaba llegar primero a meta y llevarme la etapa. Con la Titan siempre he tenido una espina clavaba, así que estoy muy contento de acabar el año con esta victoria".

Pujol ha alcanzado la meta de El Toyo en solitario en un tiempo de 2:29:25, seguido de David Arroyo, a tan solo 11 segundos (2:29:36) y de Oliver Avilés (2:30:05).

En categoría femenina, etapa para Anna Jordens, que ha cruzado meta en 2:58:54 en el mismo tiempo que Naima Madlen. Tercera posición para Ariadna Ródenas (3:02:18).

Sin perder ni un segundo en su amplísima ventaja respecto a la segunda clasificada de la general, Naima Madlen ha finalizado una espectacular actuación en tierras almerienses con 3 victorias de etapa y logrando el primer puesto de la general.