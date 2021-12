Una concentración reivindica en València que la Atención Primaria sea "el centro del sistema sanitario"

La protesta, bajo el lema 'Salvemos la Atención Primaria', ha sido organizada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública (ACDESA), CCOO, entre otras. Ha comenzado a las 12 horas en la Plaza de la Virgen y los participantes han portado carteles con mensajes como 'Sin primaria no hay futuro' o 'Salvem l'Atenció Primaria. Salvem la Sanitat Pública', al tiempo que coreaban 'Una sanidad pública de calidad'.

En la concentración se ha denunciado que las condiciones de la AP se han visto deterioradas a lo largo de los años, pero sobre todo a raíz de la covid-19 que ha saturado el sistema, lo que ha generado "una demora de atención de las patologías crónicas y agudas habituales con graves consecuencias para la salud de la población".

Las organizaciones han achacado esta situación a "una financiación insuficiente y una mala gestión de los recursos, incapaz de retener el talento y que se manifiesta en la precariedad laboral, la falta de incentivos profesionales y en el desequilibrio de personal en la composición de los equipos".

INTRODUCCIÓN DE INNOVACIONES

Además, han señalado que la introducción de innovaciones, como las consultas telefónicas, para evitar ser centros de transmisión de la covid-19, "tienen consecuencias nefastas para la población más pobre, de más edad y la más necesitada, porque es la menos digitalizada, así como para la atención de los procesos agudos sobrevenidos, como el cáncer, cuya visibilidad entorpece, y que tendrán como consecuencia un aumento de la inequidad".

Por ello, han pedido que estas innovaciones "no se conviertan en la práctica mayoritaria de la AP que tiene como valores más preeminentes la cercanía, la accesibilidad y la gestión de las necesidades más perentorias de los pacientes". "Si no se cambia de rumbo, la AP perderá prestigio y cada vez más personas que se lo puedan permitir acudirán a la asistencia privada y utilizarán los Centros de Salud como un mero paso para acceder a medicamentos y pruebas complementarias", han lamentado.

No obstante, han asegurado que reconocen el incremento en los presupuestos de Sanidad de los últimos seis años, a pesar de que "aún es insuficiente". Además, han celebrado el reciente anuncio de la Conselleria de Sanidad sobre el incremento en 6.000 nuevos profesionales (el 26 por ciento para la AP), aunque han apuntado que "quedan muchas cosas por hacer y no hemos visto en estos años que se haya puesto en el centro a la Atención Primaria".

Por todo esto, han exigido un incremento del presupuesto (hasta el 25 por ciento del total); garantizar unos centros de salud abiertos y sin listas de espera; dar prioridad a las consultas presenciales; incorporar profesionales a los equipos e incrementar el personal de las áreas de admisión; desmedicalizar la Atención Primaria.

Asimismo, quieren potenciar los Procesos Asistenciales como base de la atención de salud; promover la participación de las administraciones locales; mejorar la atención socio sanitaria a grupos vulnerables; que los Departamentos de Salud se conviertan en el espacio de todas las actuaciones; garantizar la participación de los ciudadanos con consejos de salud de zona; y promover el nivel de inteligencia de la Atención Primaria.

"VÍCTIMAS NO COVID"

Un médico de familia del Centro de Salud de Beniopa (Gandía), Josep Briles, ha criticado que "no se habla de las víctimas no Covid que han llegado al hospital y o se han operado tarde o no han llegado a operarse". Igualmente ha afirmado que la incidencia de las enfermedades mentales se ha acentuado "mucho más" tras el inicio de la pandemia.

Por su parte, una médica jubilada, Vicenta Alborch, ha subrayado que "la AP es la que está al lado del paciente y debe de ser así porque será un sistema más justo, cercano a la población y los recursos llegarán". "Debemos darle todos los recursos necesarios porque la necesitamos", ha remarcado.