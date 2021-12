Una joven recibe un paquete para Alba Carrillo por error y muestra su contenido en TikTok

Una joven ha recibido un paquete de Alba Carrillo por una equivocación al llamarse igual que ella y estar colaborando con la misma página. Al recibirlo, ella ha decidido grabarse abriéndolo y subirlo a las redes sociales, enseñando los regalos que había para la colaboradora.

"La cara de Alba Carrillo. Qué guay. Sale Alba Carrillo por todo (el paquete)", describía para sus seguidores entre risas con dos amigos que también comentaban la situación.

Fue mostrando el contenido del envío, que estaba compuesto de un cuadro y un juego para Lucas, el hijo de Alba Carrillo y Fonsi Nieto, y una botella de ginebra personalizada. "Una ginebra de edición única, con una A y todo", señala.

Los usuarios de TikTok llenaron el vídeo de comentarios criticando la actuación de la joven por abrir un paquete que no es para ella, sabiendo que era una equivocación y difundirlo.

@albacarrillo22_ Se han equivocado y me han enviado un paquete de @Alba Carrillo por equivocación 😂😂😂 ♬ sonido original - Alba Carrillo

Ante la oleada de mensajes negativos que recibió decidió hacer dos vídeos más explicando la situación. "A mí me llega un paquete con mi dirección, no ponía a quien iba dirigido, simplemente ponía la dirección de mi casa. Entonces yo veo ese paquete y lo abro. Veo que estaba envuelto con fotos de ella pero como nos llamamos igual yo no sabía por qué era, si era para hacerme la broma de que me llamo igual que ella, no lo sé", detalla.

Después de ver el contenido, se puso en contacto con la marca para aclarar lo sucedido y le explicaron que se debía a un error por tenerlas "a las dos en la base de datos" pese a que una vive en Mallorca y otra en Madrid. Además, le han asegurado que pronto recibirá el paquete correcto y que le volverán a enviar a Alba Carrillo su regalo correspondiente.