Cvirus.-De la Torre insiste en que no vacunados deben hacerlo "al igual que niños en breve, sin miedo"

De la Torre, en un vídeo en redes sociales recogido por Europa Press, ha señalado que este pasado viernes la incidencia acumulada en dos semanas en la ciudad de Málaga era de 194,1, lo que "significa que estamos incrementando en la última semana a un ritmo como cuatro veces superior al que había hace unas cuatro semanas".

"Vamos creciendo de una manera acelerada y es importante frenar ese crecimiento", ha señalado el alcalde, que ha agregado que "tenemos que trasmitir una imagen de espacio lo más seguro posible para todos, vacunados y no vacunados que vengan aquí, y sobre todo seguro para los malagueños".

Por ello, ha insistido en que los no vacunados deben vacunarse "cuanto antes", y que "los niños, cuando empiece la posibilidad de vacunar a los de once, diez y nueve años, a partir del 15 de diciembre, lo hagan sin miedo".

"Sin ningún miedo, es para proteger a los niños y a las familias, a todos", ha abundado. Así, ha agregado, al respecto, que "para todos es positivo hacerlo".

Por otro lado, ha apuntado que el ritmo de hospitalizados no va creciendo al ritmo que suben los contagios "pero sí sabemos que aquellos que se hospitalizan, que necesitan hospitalización, es porque no están vacunados y el virus les afecta de una manera fuerte".

"A los que estamos vacunados -ha agregado- puede afectarnos menos, pero tenemos que tener cuidado de no transmitirlo hacia los no vacunados o hacia otros, en definitiva, no crecer la estadística de incidencias, es decir, de contagios".

A su juicio, "es muy importante que pensemos en la salud de todos", por ello, ha insistido en la vacunación de quienes no lo han hecho y en cuanto a los niños "no poner ninguna duda en el tema. Seamos proactivos en que se vaya haciendo".

También ha incidido en que los vacunados respeten el protocolo COVID, como es uso mascarilla en espacios cerrados y en espacios abiertos cuando hay aglomeraciones, distancia social e higiene de manos. "Sé que es muy latoso todo ello pero hay que hacerlo por el bien de todos", ha concluido.