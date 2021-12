Hiba Abouk relata su experiencia más desagradable: "Han sido los peores cinco minutos de mi vida"

La actriz Hiba Abouk ha experimentado este sábado "una de las peores sensaciones" de su vida. Según ha contado este sábado a sus seguidores en redes sociales, los hechos ocurrieron en un avión de París a Madrid, donde la intérprete esperaba asistir a la gala de los Premios Forqué "y otros compromisos profesionales que tengo principios de la semana que viene". El desagradable desarrollo de los acontecimientos hizo que para la actriz se convirtiesen en "los peores cinco minutos de mi vida".

Tal y como ha explicado en un extenso post en su perfil de Instagram, la entrada al avión empezó con mal pie. "Ataviada tan solo de una maleta de mano, nada más montar en el avión les pedí a los azafatos que si me podían ayudar a colocarla en el maletero superior y me respondieron que no, que ellos no están asegurados y si les pasa cualquier cosa no tendrían indemnización", ha escrito.

La respuesta de los trabajadores de cabina dejó "bastante helada" a la actriz, que finalmente consiguió que otro pasajero le ayudase a subir su equipaje.

Ya sentada en el avión y esperando el despegue, prosigue, "nos anuncian que por problemas técnicos despegaríamos más tarde". Una hora después, el avión consiguió despegar de París.

Las incidencias en el viaje fueron a peor, relata Hiba Abouk. "A la hora nos anuncian que es inminente que hagan un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Burdeos. Lo anunciaron de repente mientras volábamos, sin dar ni una sola explicación y súbitamente el avión empezó a descender de manera violenta", ha descrito.

Los azafatos tampoco fueron de gran ayuda, ya que "nos dijeron que leyéramos las instrucciones de emergencia que se encontraban en el bolsillo del asiento, y que si había que evacuar el avión lo hiciéramos sin efectos personales".

La angustia se apoderó entonces de Abouk, embarazada de su segundo hijo, que no podía dejar de pensar en su familia "y en que había una posibilidad de no volverles a ver".

"La idea de no volver a ver a Amín se me hizo insoportable... Creo que han sido los peores 5 minutos de mi vida", ha admitido en el mensaje escrito en Instagram donde acompaña varias imágenes del interior del avión.

Las incidencias no terminaron ahí. Después de aterrizar "de manera violenta también, nos piden por favor que no nos movamos hasta que los bomberos lleguen y nos evacuen".

Tras ser evacuados por los bomberos, todos los pasajeros fueron redirigidos a una terminal "sin apenas asientos, sin derecho a salir a tomar el aire, sin cafetería, por supuesto".

En su caso, la actriz ha recordado que "estando embarazada (y encima habiendo pagado una plaza en business) no me ofrecieron ni un vaso de agua en ningún momento del vuelo, ni durante la hora que estuvimos sentados esperando a despegar, ni nada. Eso me hizo sospechar que algo raro estaba pasando en el avión, lo que no entiendo es que se arriesgaran a despegar", ha valorado.

Tras la angustia vivida en el avión, Abouk ha reconocido que lo primero que hizo al llegar a la terminal "fue ir al baño, cerrar la puerta y llorar para soltar de alguna manera todo el miedo y la tensión que había tenido en el cuerpo. Un cuerpo que ahora mismo tiene dos corazones y que hay que cuidar más que nunca".

En esa terminal, la espera se hizo eterna. "Todo era absoluta incertidumbre.

Familias enteras, con niños muy pequeños tirados por el suelo... Un panorama verdaderamente desolador. Al rato nos dicen que efectivamente ese avión no puede volver a viajar y que tendríamos que esperar a que viniera un siguiente vuelo de París para llevarnos a Madrid. Estimaban que la espera se pudiera alargar unas 4 horas, pero no podían confirmar nada...", indica Abouk.

"Tuve la sensación que estábamos secuestrados realmente... Muy desagradable todo", ha añadido la actriz.

Finalmente, Abouk tomó otro vuelo que la llevó a su destino, Madrid. "Acabo de aterrizar en Madrid, sana y salva y voy corriendo sin pasar siquiera por casa a cumplir con mi compromiso profesional. Aunque realmente lo que más me apetecía era volverme a París para darle un abrazo infinito a mi hijo y mi marido", ha asegurado.

Por último, la actriz también ha agradecido a sus seguidores por apoyarla "día a día", y ha dejado un mensaje para todos ellos: "Disfrutad de cada minuto, intentad ver el lado positivo de todo (que lo hay), y sobre todo amad, mucho, sin mesura y expresarlo. Yo ahora os lo he dicho y os lo repito: os amo", ha concluido.