Casado pide a Sánchez que piense como "presidente y padre" en el caso del menor de Canet

El conflicto por el uso del castellano en las aulas de Cataluña, materializado esta semana por la situación que vive una familia en Canet de Mar (Barcelona) por pedir más clases en castellano, ha sido calificado este sábado por la oposición como un "apartheid". Con este término se han referido tanto el líder del PP, Pablo Casado, como la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Casado, que se encuentra de visita en Chile, ha apelado a Pedro Sánchez "como presidente y como padre" para que "proteja a esta familia, a este niño, y que dé todas las herramientas legales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acabar con los violentos que están ensañándose con un pobre niño de 5 años".

También la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha equiparado este sábado la situación del menor de Canet con lo que se vivía en la Alemania nazi.

"¿Qué nos queda por ver? ¿Vamos a llegar a ver en Cataluña a los que pidan que se pueda estudiar en castellano con un brazalete marcado, para que puedan ser señalados en la calle, como hacían los nazis con los judíos?", se ha preguntado en declaraciones a la prensa en Barcelona.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora de la escuela que "preserven la protección de la intimidad" del alumno y de su familia, así como "la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo".

El alto tribunal catalán también ha dado un plazo de diez días a la Generalitat para que aporte un informe con el que justifique las medidas adoptadas para cumplir con el 25% de las clases en castellano, una decisión que ha desencadenado varias denuncias por hostigamiento hacia la familia.

Beltrán ha tachado de "fascista" la actitud del Govern y de los "radicales" que salen a la calle a "acosar" a la familia.

Por ello, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "dé la cara" y "salga a defender la libertad de esas familias", y ha reiterado el ofrecimiento del PP al presidente "para que se lleve a cabo el cumplimiento" de la sentencia.

Señalamiento a los padres del niño

Este viernes, la Fiscalía Provincial de Barcelona inició diligencias de investigación a raíz de las denuncias relativas a las amenazas que habría recibido la familia del menor escolarizado en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que obliga a impartir el 25% del horario escolar en castellano.

En medio de este señalamiento, un medio digital soberanista ha ido aún más allá y ha desvelado la identidad de la madre y el padre del escolar, al que relacionan, además, con el partido Ciudadanos.

Este sábado, la presidenta Inés Arrimadas ha mostrado todo su apoyo a la familia del niño. "Lo que está pasando en Canet de Mar es lo más parecido a un apartheid y a un régimen totalitario que tenemos la vergüenza de sufrir en España, con un Gobierno agachando la cabeza y quitándole hierro al asunto", ha denunciado Arrimadas.

"Quiero decirle a esos padres y a todas las familias que querrían hacer eso, pero que no se atreven, que aquí van a seguir teniendo su voz y no vamos a bajar la cabeza nunca. No les vamos a dejar solos porque su lucha es nuestra lucha. Porque nacimos como partido para enfrentarnos a los que ellos se están enfrentando", ha sentenciado la dirigente de la formación naranja.