Feijóo ve "tremendo" el nombramiento de Silva como presidenta del PSdeG: Formoso "no podía elegir peor"

"Si el nuevo secretario xeral quiere erradicar cualquier tipo de corrupción en su partido, no podía elegir peor", ha dicho el también líder del PPdeG, puesto que Silva se vio en los últimos días en el centro de la polémica después de que el Tribunal Supremo confirmase la semana pasada una condena a un ex funcionario del Ayuntamiento de Vigo por haber 'enchufado' a la cuñada de la mandataria provincial.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Feijóo ha recordado que le dio "la enhorabuena" a Formoso una vez proclamado como nuevo secretario xeral. "Pero no le oculto que estos nombramientos (como el de Silva) ciertamente no los esperábamos", ha añadido.

Así, ha dicho que le parece "tremendo" que los militantes del PSdeG tengan que "aceptar que presida" el partido Carmela Silva. "Si el nuevo secretario xeral quiere voluntad de consensos, acuerdos y pacto, no podía elegir a una política más especialista en confrontación y en insulto", ha afirmado.

Además, Feijóo se ha dirigido al presidente del Gobierno central y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para advertirle que "no puede estar peor acompañado" si "habla de regeneración política en España".

"Así no podemos seguir. Esto no pueden ser las buenas prácticas ni los ejemplos para presidir ningún partido. (...) Si esta es la tarjeta de presentación del nuevo socialismo en Galicia, me da la sensación de que va a hacer bueno al viejo. El viejo socialismo inmediato, que el socialismo bueno en Galicia ya no está en la escena política", ha lamentado, antes de volver a calificar de "tremendo" el nombramiento de la presidenta del PSdeG.