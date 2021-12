Vox critica que "se cuadruplique" el gasto en la Cabalgata de Reyes Magos "sin añadir mejoras"

En una rueda de prensa, Badanelli ha reprochado que "no se incluya ninguna mejora y sorprende que no se amplíe el recorrido, por ejemplo, para evitar aglomeraciones, entre otras cosas", a la vez que "no se contempla pasar por la Ronda del Marrubial o la Avenida de Barcelona, despreciando a un sector enorme de cordobeses que tienen derecho a disfrutar de su Cabalgata".

Según ha remarcado, "no hay ni una sola medida extraordinaria, no hay nada", al tiempo que ha cuestionado que "si hay alguna carroza más que no sea pagana de las que tenía IU y PSOE", de manera que "dónde está el cambio y dónde está el gobierno del PP", ha apostillado.

La portavoz de Vox ha intentado "decir algo positivo de este gobierno, pero no se consigue", después de que "ha habido comisiones previas al Pleno ordinario y se ve que en todas ellas se presentan informes vacuos, mal elaborados, no se concreta nada y lo que es peor, no se avanza".

En cuanto a la comisión de Promoción de la Ciudad, ha dicho que se ha presentado un informe del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) "donde se han gastado miles de euros en acudir a ferias en Extremadura o en Baeza (Jaén), pero cuando se pregunta qué se hace por Córdoba desde el Imtur no se da respuesta más allá de que lo están estudiando o están avanzando", ha lamentado.

Badanelli también ha hecho referencia a la marca de 'Córdoba, destino natural'. "La presidenta del Imtur no ha sido capaz de responder y el coordinador del Imtur explica que la marca se posiciona antes que el producto e intenta dar una cátedra de 'marketing'", ha indicado la edil, a quien le "llama la atención la falta de información de esta marca en Internet y que se quiera vender esto en una capital con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad". A su juicio, "es gastar el dinero que tanto esfuerzo le cuesta ganar a los cordobeses en proyectos vacíos".

Además, ha advertido de que va a seguir "preguntando todo lo que tenga que preguntar y denunciando aquello que puede ir en detrimento de la ciudad". "Estamos dispuestos a aguantar una y mil faltas de respeto por los cordobeses, lo que no estamos dispuestos es a que el dinero público se malgaste", ha subrayado la concejal, para abundar en que seguirán "levantando alfombras".