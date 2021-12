La Comissió d'Experts nomenada per Corts presentarà una proposta valenciana "d'unitat" al finançament autonòmic

Entre elles, els grups parlamentaris han trobat a faltar que el document del ministeri no parle del que ocorrerà amb el deute històric de la Comunitat o amb altres fons com el de suficiència o si mentre s'acorda el nou model hi haurà un fons d'anivellament que compense l'infrafinançament valencià.

Així ho han manifestat els representants de cada grup, després d'aquesta primera trobada de la Comissió Mixta, en el qual cadascun d'ells ha fixat posicions. Els experts hauran de presentar una proposta valenciana de consens abans del 30 de gener de 2022, data fixada pel ministeri de Maria Jesús Montero perquè cada comunitat presente al·legacions a l''esquelet' que el seu departament va enviar el passat 3 de desembre.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assegurat que la idea és presentar "una alternativa rigorosa que busque la unitat de tots" els grups. En aquest sentit ha instat a "fer el possible perquè el debat partidista no trenque la fortalesa de la unitat" en la proposta valenciana ni entre CCAA.

Soler considera una "victòria" que s'haja "desbloquejat" la negociació sobre el repartiment de recursos sobre la base del criteri de 'població ajustada' com demanava la Comunitat, encara que ha admès que "no acaba d'agradar" tal com ho planteja l'Executiu central i ha defès que atenga a criteris "estrictament poblacionals i demogràfics", així com "de necessitat".

En la seua opinió, "els criteris d'un altre tipus s'han de dilucidar en altres contextos com en el Fons de Compensació Territorial o en els fons estructurals europeus.

Així mateix, el titular d'Hisenda ha assegurat que se seguirà reivindicant la condonació del deute històric de la Comunitat, un aspecte que considera "crucial", que hi haja un fons d'anivellament que compense l'infrafinançament valencià mentre s'acorda el nou model de finançament autonòmic o l'eliminació d'altres fons com el Fons de Suficiència.

Des del grup parlamentari del PSPV, Maria Sabina Escrig ha valorat "positivament" el document presentat per Hisenda, després de "set anys esperant" i ha valorat aquest "primer pas que hem de fer junts" en busca d'un sistema "just per a prestar servicis de qualitat a la societat valenciana".

"MOLTES INCÒGNITES" I "ELEMENTS QÜESTIONABLES"

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha valorat com una "bona notícia" que es comence a parlar del nou sistema de finançament autonòmic encara que ha lamentat que el plantejament del Ministeri és "ambigu" i "falta molta informació" i "hi ha moltes incògnites".

En aquest sentit, Ferri ha criticat que el document no diga si s'augmentaran o no els recursos que aporta l'Estat al sistema, què ocorrerà amb el deute històric valencià o si hi haurà un fons compensatori per a la Comunintat mentre s'avança en les negociacions.

Des d'Unides Podem, el diputat Ferran Martínez ha celebrat que el Ministeri d'Hisenda haja "obert el meló" del debat sobre el nou model de finançament encara que conté "elements qüestionables" a debatre. Així, ha defès que "més enllà del criteri de població ajustada, hi haja una proposta de conjunt del sistema de finançament autonòmic que incloga altres elements".

A més creu que és necessari que "s'instrumente el Fons de Compensació Interterritorial que històricament no té els recursos suficients per a solucionar els desequilibris territorials entre CCAA".

"UNA AIXECADA DE CAMISA"

Des de l'oposició, el diputat del PP Rubén Ibáñez ha ironitzat amb que l''esquelet' que ha presentat el Ministeri de Maria Jesús Montero per a reformar el sistema de finançament deixa els valencians "en els ossos" i ha criticat que no faça referència al deute històric valencià ni al canvi de competències tributàries de les CCAA.

Ibáñez ha reivindicat que es tinga en compte "la necessitat de despesa i no de despesa real" de les CCAA en Sanitat, Educació, etc. ja que la valenciana gasta per sota de la mitjana per falta de recursos.

A més, el diputat 'popular' ha enlletgit a l'Executiu que arreplegue dades de 2015, 2016 i 2017 i no els haja actualitzat, i que present un informe "incomplet" que considera una "aixecada de camisa". Així ha instat a tots els diputats valencians a no votar a favor dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) com a mesura de pressió perquè la Comunitat siga "respectada".

En la mateixa línia, el diputat de Ciutadans Tony Woodward ha assegurat que la proposta del Ministeri "no resol el problema del sistema de finançament actual, no fa referència al deute històric, ni diu si incorporarà més recursos ni impostos o si hi haurà un fons d'anivellament fins que s'instaure el nou model".

El diputat 'taronja' ha retret també al Ministeri que "no s'haja molestat a actualitzar les dades" i ha presentat xifres de 2015, 2016 7 2107 quan "té dades de 2020".

Per la seua banda, la diputada de Vox Llanos Massó ha defès que la solució ha de passar per "la devolució de competències a l'Estat" i "modificar un model d'estat autonòmic insostenible per als ciutadans". Creu que no hi haurà acord entre les CCAA per a la reforma del sistema de finançament i ha advertit que, en tot cas, el plantejament no pot passar per "més impostos i més esforç fiscal que ofeguen als ciutadans".