La burocracia y la falta de información retrasan los fondos europeos: "Lo que ha llegado a la calle es prácticamente nada"

Dice el dicho que donde hay una crisis hay una oportunidad. Y de esto la Unión Europea parece haber tomado nota. El hundimiento sin precedentes que sufrió la economía mundial el año pasado rompió viejos tabúes y espoleó al club, que decidió emitir deuda conjunta por primera vez en su historia para financiar el mayor paquete de estímulo que se recuerda Europa. El resultado fueron los fondos Next Generation EU (NGEU por sus siglas en inglés), un instrumento diseñado para impulsar la recuperación y a la vez financiar reformas estructurales clave para el futuro.

España fue el primer país en subirse al carro del dinero europeo y presentó con rapidez su plan a Bruselas para poder acceder a los fondos. Tras recibir el visto bueno de la Comisión, a finales de agosto llegó el primer desembolso, valorado en 9.000 millones de euros. A estos se sumarán otros 10.000 que Bruselas aprobó recientemente y que salvo sorpresa llegarán a España en menos de un mes.

No obstante, la rapidez con la que España ha accedido al maná europeo contrasta con la lentitud con la que el estímulo se está filtrando a la economía real. Según datos que el Ministerio de Hacienda ha facilitado a este periódico, de los 24.198,28 millones de euros del NGEU que el Gobierno preveía gastar en 2021 se han autorizado un total de 17.774 (73%). Sin embargo, solo 14.422 están comprometidos con proyectos concretos (60%) y apenas 10.425 (43,1%) se han gastado efectivamente.

La letra pequeña de los datos del Gobierno

Para Manuel Hidalgo, profesor de economía en la universidad Pablo Olavide e investigador en Esade, las cifras de ejecución que proporciona Hacienda son engañosas. "Si uno conoce la administración, en términos presupuestarios esto no significa prácticamente nada", explica en conversación con este periódico. "De esos millones comprometidos muchos ni siquiera han salido todavía de las administraciones públicas", añade. Esto es así porque desde que Bruselas autoriza los pagos hasta que los fondos se gastan de forma efectiva transcurre un tedioso proceso burocrático en el que están implicados varios niveles de la administración.

"Muchísimos fondos en realidad son transferencias a comunidades autónomas. Aunque las compute Hacienda como efectivamente gastadas, eso no quiere decir que se traduzcan en dinero que llega a los ciudadanos", cuenta Enrique Feás, investigador principal en el Real Instituto Elcano y profesor en el IE.

"Tienes que hacer las convocatorias, muchas de ellas las ejecutan las comunidades, ayuntamientos, organismos autónomos... sacas unas bases, transfieres el dinero a las comunidades, después estas licitan, hay plazos..." explica, por su parte, Ángel de la Fuente, presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Al final todos estos factores redundan en que las cifras que proporciona el Gobierno no reflejen el verdadero efecto que están teniendo los fondos europeos en la vida real. "Ahora mismo, lo que ha llegado a la calle, lo que está en manos de empresas o familias es prácticamente nada. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas, muy inferiores a las obligaciones reconocidas", zanja Hidalgo.

El excesivo optimismo del Ejecutivo

Que la ejecución de los fondos está siendo decepcionantemente lenta no es ningún secreto. De hecho, el escaso despliegue de los fondos que se ha visto hasta ahora no ha pillado por sorpresa a ninguno de los cuatro expertos consultados por este periódico.

"Personalmente a mí no sorprende. Teníamos bastante idea de que las expectativas de uso de los fondos [del Gobierno] estaban en el rango optimista, por los precedentes históricos, por los reportes que teníamos de problemas de ejecución, de implementación...", afirma Ángel Talavera, director de Economía Europea en Oxford Economics, una consultora.

"Aquí el sorprendido es el que se creía que se iban a ejecutar. Se ha puesto mucha carne en el asador, se metió mucha cantidad de dinero y todo eso se añadió a las estimaciones de crecimiento. Claro, si dices eso y ahora no ejecutas tienes que explicar por qué", sostiene Manuel Hidalgo.

Talavera considera que los retrasos explican en parte por qué las previsiones de crecimiento del Gobierno para este año se han quedado cortas, aunque no sea el factor más determinante. En cualquier caso, recuerda que los fondos "tienen un gran componente estructural". "No son algo para recuperar el PIB precrisis ya este año. Tardaremos mucho tiempo en ver su impacto final", resume el especialista.

Funcionarios sobrepasados

Una de las causas que explican el retraso en el despliegue es la sobrecarga que sufren las administraciones públicas. En este sentido, para Enrique Feás las autoridades han pecado de ingenuidad. "Que en la administración española haya gente muy capaz no quiere decir que puedan con todo o que puedan asumir muchísima más responsabilidad sobre sus hombros sin refuerzos. No es que [los funcionarios] no sepan de fondos estructurales, es que les están obligando a asumir responsabilidades que no pueden asumir", afirma.

Falta información para las empresas

La indefinición que rodea todavía al proceso afecta particularmente a las empresas (especialmente a las pymes) que todavía desconocen de qué ayudas pueden beneficiarse y cómo se estructurarán. "La mayoría de las pymes tienen muy poca idea de a qué pueden acceder, en qué condiciones o para qué sirven [los fondos europeos]. Tenemos un problema ahí a nivel mucho más microeconómico", defiende Ángel Talavera.

"Hay muy poco dato sobre la estructuración financiera de los proyectos. Puedes hablar de un proyecto de coche eléctrico pero tienes que entrar en detalle de cuánto son subvenciones, convenios, adjudicaciones directas… No es lo mismo presentarse a una licitación pública pura y dura que buscar un socio para una concesión", cuenta Enrique Feás.

La incógnita de los proyectos

Otra de las cuestiones que preocupa a los expertos es si los proyectos son los idóneos para potenciar la recuperación y cómo terminarán materializándose. En este sentido hay cierto consenso en que las líneas maestras del plan van bien encaminadas.

"Lo que nos preocupa un poco es que, desde fuera, no da la impresión de que haya habido un esfuerzo serio de filtrar y valorar proyectos. De asegurarnos de que realmente esto se gasta en cosas con efectos positivos para la productividad y la competitividad en el conjunto de la economía", afirma Ángel de la Fuente, de Fedea. No obstante, De la Fuente considera que "es demasiado pronto" para juzgar y destaca positivamente el plan de digitalización de las pymes. "Es muy necesario y si se consigue hacer bien será muy interesante", matiza.

"El plan en sí es muy bonito, está muy bien. Se gasta en lo que se tiene que gastar, es muy razonable, está muy bien estructurado. El problema verdadero está en cómo se traduce en ejecuciones específicas de proyectos. Ahí se mezclan indefinición, dudas, procedimientos administrativos eternos y controles a priori donde la realidad se choca con la teoría", concluye Enrique Feás.