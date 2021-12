El PP acepta la comparecencia en el Parlament de los directores de Operaciones y Mantenimiento de REE

"Aceptamos la comparecencia de los dos directores, junto con el delegado de REE en Baleares, Eduardo Maynau, pero quien tenía que haber acudido y dar explicaciones a los diputados autonómicos es la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, tal como aprobó por unanimidad la Comisión de Economía el pasado 23 de septiembre", ha señalado la diputada 'popular' Asunción Pons, quien ha considerado que Corredor "incurre en una evidente desconsideración institucional y descortesía hacia el Parlament al negarse a venir".

Pons ha recordado que la petición de comparecencia de Corredor, que en febrero de 2020 relevó a Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica, fue registrada por el Grupo Popular en julio de 2020 y fue apoyada y aprobada por todos los grupos políticos el 23 de septiembre.

En este sentido, la diputada del PP ha denunciado que la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 no prevé el segundo cable Mallorca-Mallorca. "No se instalará ni entrará en servicio hasta el periodo 2027-2032, siempre y cuando se incluya en la planificación y se ejecute, pero ahora mismo no tenemos ninguna garantía", ha manifestado.

También ha manifestado que "las baterías que propone la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como alternativa al segundo enlace, carecen de presupuesto, ubicación y calendario. "Son un anuncio sin fecha de ejecución, lo que constituye un grave perjuicio al afectar la operatividad y eficiencia del sistema eléctrico Mallorca-Menorca", ha concluido.