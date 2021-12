PSOE pide a Núñez que abandone la "frivolidad" con las pruebas diagnósticas de COVID: "No suponen ningún problema"

Así, ha retado "a cualquier dirigente del PP a que encuentre a una sola persona que necesite una prueba diagnóstica, que crea que puede tener síntomas compatibles con la COVID y que no se le haya hecho una PCR o que no se le haya hecho una prueba diagnóstica", al tiempo que ha asegurado que, "realmente, el reto que tenemos en esta tierra, en este momento, en toda España y en todo el mundo es el de la vacunación", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Vuelvo a decir que es lamentable, que es triste que sea cínico con lo que no supone ningún problema, que son las pruebas diagnósticas, y sea totalmente irresponsable poniéndose de perfil en relación a animar a la gente a que se vacune y, mismamente, a decir que ellos mismos, los dirigentes del PP, se han vacunado", ha expuesto.

Para Gutiérrez, lo que es una "frivolidad enorme" es que el presidente regional del PP "lleve cinco ruedas de prensa pidiendo que se subvencionen test cuando no hay ningún problema de pruebas diagnósticas en Castilla-La Mancha" y "cuando en esta tierra llevamos un año de vacunación y el líder del PP no ha animado, ni una sola vez, a la gente a vacunarse, haya escondido su vacuna -si se ha vacunado- y no esté pidiendo ni a sus militantes ni al conjunto de la ciudadanía que se vacunen cuando es la medida más eficaz para luchar contra la COVID", ha aseverado.

Con todo, ha pedido a Núñez que "deje la frivolidad" ante la pandemia, pues "cada vez que viene una etapa delicada en la lucha contra la COVID, lo que nos encontramos es al líder del PP en el populismo y la mentira", ha dicho, y le ha instado a animar a la vacunación.

"Le pedimos al líder del PP que en las próximas cinco ruedas de prensa, en vez de dedicarlas a las pruebas diagnósticas donde no hay ningún problema ni en Castilla-La Mancha ni en España, se dedique a pedir a la gente que queda que se vacune", ha mantenido, "que sea solidaria, empezando por reconocer que se ha vacunado él mismo, que se han vacunado todos los dirigentes del PP y que animen a sus militantes y a sus ciudadanos a vacunarse porque todo lo demás lo único que demuestra es que no está a altura de representar a la ciudadanía".

"Aquel que utiliza la COVID con frivolidad y con cinismo y no anima, dentro de su responsabilidad, al ejercicio de solidaridad mayor que tenemos en este tiempo que es el de vacunarnos, sinceramente no merece estar en política ni en Castilla-La Mancha ni en ningún otro lugar de España", ha concluido.

COSPEDAL

De otro lado, el dirigente socialista ha preguntado al presidente regional del PP, Paco Núñez, "qué más tiene que pasar" para que el PP de Castilla-La Mancha "pida perdón, para que critique" a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y "para que cambien a sus dirigentes".

"¿Qué más tiene que pasar, señor Núñez, para que ustedes se avergüencen? ¿Qué más tenemos que conocer para que el señor Núñez lo critique? ¿Cuántos altos dirigentes más del PP de Castilla-La Mancha deben ir de banquillo en banquillo, señalados gravemente por delitos que nos avergüenzan, para que el PP de Castilla-La Mancha pida perdón, para que critique a Cospedal y para que cambien a sus dirigentes?", ha incidido.

"Lo que no entendemos" es "que después de los recortes y de las presuntas corruptelas, en el PP de Castilla-La Mancha ocho de cada diez dirigentes sigan siendo los mismos que con Cospedal". Por ello, ha exigido al PP de Núñez que "haga una valoración crítica, que valore los hechos, que no dé la callada por respuesta y que limpie su partido".