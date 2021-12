La Galería Cuatro de València fa confluir el passat i el futur de l'art valencià en 'Tiempos'

La mostra -comisariada per Miguel Castillo i David Castillo i que romandrà vigent fins a finals de gener de 2022- s'articula en dos espais diferenciats, però "units pel continent galerístic". Les portes de Galería Cuatro s'obrin pas per a donar a conéixer les últimes creacions de joves artistes valencians que han donat el salt internacional a fires europees, americanes i asiàtiques de gran fama mundial.

"Art capdavanter que conflueix amb obres d'artistes nacionals consolidats i que són referents en el panorama nacional i més enllà de les fronteres. Dos ambients, 14 artistes, 1 espai", resumeixen els responsables de la selecció en un comunicat.

Des de la galeria es pretenen "reflectir l'esforç constant per part dels artistes en un context social complicat, l'evolució de l'art al llarg d'aquests quaranta anys en el centre de València i la convivència, en un mateix espai, d'artistes de diferents generacions units per parets que desborden art i història".

Va iniciar la seua activitat en 1980. Creada i pensada com a projecte de la pionera i ja mítica Galería Theo. El seu projecte inicial era realitzar i exposar a joves artistes valencians i difondre la seua gran varietat d'obra gràfica editada per ells mateixos. Va complir amb el seu propòsit, i va exposar a joves talents que hui són artistes summament reconeguts, en ella han exposat artistes tan reconeguts com el mestre Francisco Lozano, Joaquín Michavila, José María Yturralde, Jordi Teixidor o Artur Heras, entre uns altres, i obra gràfica d'artistes com Tapies, Chillida o Equipo Crónica.

En 2017 va rebre a l'hotel Westin Palace de Madrid la medalla d'or al mèrit professional, premiant els anys d'experiència com a galeristes i taller d'emmarcació.