Bob Pop obrirà la Setmana dels Drets Humans de la Universitat de València

A més de les taules redones i conferències que tindran lloc en la Facultat de Dret, es podrà visitar en l'esplanada del campus l'exposició de Javier Bauluz, premi Pulitzer de fotografia, 'La ruta canària'.

Les activitats de la setmana han sigut organitzades per l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València (IDH-UV). La vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez, inaugurarà el fòrum amb el director de l'IDH-UV, Fernando Flores i al degà de la Facultat de Dret, Javier Palao, dimarts que ve a les 17.00 hores.

Prèviament, a les 16.30 hores, acompanyats per l'escriptor Bop Pop, la intervenció del qual està prevista a les 17.15h, realitzaran una visita a l'exposició de Javier Bauluz, que es mostrarà en l'esplanada de la biblioteca del Campus dels Tarongers (plaça Manuel Broseta). Les conferecias i taules redones tindran lloc en el vestíbul i en el saló de graus de la Facultat de Dret, detalla la Universitat en un comunicat.

Roberto Enríquez (Madrid, 1971), més conegut com Bob Pop, és un crític de televisió, expert en moda, columnista, escriptor, bloguer, actor, guionista i col·laborador de televisió, especialment destacat per la seua participació en el programa Late Motiv. Al març de 2019 va revelar que patia esclerosi múltiple. En 2021 crea, escriu i protagonitza la serie 'Maricón perdido', emesa en TNT Espanya.

La societat en què vivim, explica el professor Fernando Flores, "és diversa i plural, per la seua composició humana i cultural, i perquè en ella les persones es troben en posicions diferents, a voltes segures, a voltes precàries".

"En un país democràtic, és funció del Dret protegir aquella diversitat i cuidar als qui, per qualsevol circumstància (pobresa, discriminació racial, de gènere o opció sexual, per edat, discapacitat) es troben en situació de vulnerabilitat i desigualtat". Per açò, afig, l'Institut de Drets Humans proposa unes Jornades en les quals es parlarà de la necessitat de promoure societats inclusives i es reflexionarà sobre com el Dret pot ser una potent ferramenta per a fer-ho (o impedir-ho)".

Fernando Flores destaca també la voluntat de l'institut que dirigeix d'"aproximar la temàtica dels drets humans als joves, raó per la qual s'ha muntat l'exposició en la plaça central del campus i s'ha convidat a alumnes d'alguns instituts de secundària a visitar-la al costat del fotoperiodista Javier Bauluz, autor d'aquesta mostra en la qual es reflecteix l'inhumà de la crisi migratòria en la seua arribada a les Illes Canàries".